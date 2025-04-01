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Спецоценка условий труда: для чего нужна, кто проводит, как обжаловать

Специальная оценка условий труда (СОУТ) 2025: суть, порядок проведения и результаты

Спецоценка условий труда: для чего нужна, кто проводит, как обжаловать

Специальная оценка условий труда — обязательная процедура, цель которой — проверить на соответствие требованиям безопасности рабочие места компании. Какие... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:53:00+03:00

2025-04-01T19:53:00+03:00

2025-04-01T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специальная оценка условий труда — обязательная процедура, цель которой — проверить на соответствие требованиям безопасности рабочие места компании. Какие организации имеют право на проведение СОУТ, каковы ее основные критерии и сроки в 2025 году и можно ли обжаловать результаты — в материале РИА Новости.Специальная оценка условий трудаСпециальная оценка условий труда (СОУТ) – это, простым языком, проверка, во время которой эксперты определяют вредные производственные факторы на каждом рабочем месте и присваивают ему класс риска.Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.13 № 426-ФЗ устанавливает права и обязанности работодателя, сотрудника и организации, которая проводит СОУТ. Также в нем прописаны методы оценки и мероприятия, которые необходимо провести в ходе проверки.Кто должен проходить СОУТ?"По нормам права СОУТ должны проходить субъекты, имеющие наемный персонал. То есть во всех организациях, где существует труд по договорным обязательствам, обязаны провести спецоценку рабочих мест. СОУТ не требуется для дистанционных сотрудников, “надомников”, а также для индивидуальных предпринимателей без персонала. Но если человек временно работает удаленно, а по трудовому договору должен делать это в офисе, проводить спецоценку все равно нужно", — поясняет Альбина Мингазова, руководитель в сфере охраны труда.Кто имеет право проводить СОУТ?Проводить оценку имеют право специально аккредитованные организации в области охраны труда, состоящие в реестре на официальном сайте Минтруда РФ. Их можно найти, выбрав регион и ознакомившись со списком. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать следующим трем требованиям:Права и обязанности при СОУТВо время проведения процедуры свои права и обязанности есть у всех ее участников.Можно выделить такие права сотрудника при СОУТ:Единственная обязанность работника – ознакомиться с результатами на своем рабочем месте.Права работодателя перечислил Игорь Иванников, эксперт "Актион Охрана труда":Обязанности:Права организации, которая проводит СОУТ:Обязанности:Сроки и периодичностьСпециальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах проверки в информационную систему учета.Внеплановую СОУТ делают в течение шести или 12 месяцев — в зависимости от основания. Например, на новом рабочем месте оценку нужно провести в течение года, а если произошел несчастный случай или выдано предписание ГИТ – в течение полугода.СтоимостьЗакон не регламентирует стоимость СОУТ. Ее устанавливает экспертная организация, согласовывая сумму с заказчиком. Цена зависит от множества факторов: условий рынка, размера компании, количества сотрудников и т.д.Как правило, заказчик предоставляет список рабочих мест, а экспертная организация устанавливает стоимость оценки одной единицы. Работодатель полностью оплачивает услуги по спецоценке. Можно вернуть до 20 % этих затрат из суммы взносов в СФР за прошедший год.Порядок проведения СОУТДля начала работодатель заключает договор с компанией-оценщиком. В нем прописывают цену, порядок расчетов, сроки, обязанности и ответственность сторон. Если необходим пункт о конфиденциальности, то его тоже нужно внести.Компания, которая проводит спецоценку, должна зарегистрировать идентификационный номер работодателя в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения СОУТ (ФГИС СОУТ) не позднее пяти дней с даты заключения договора. Без этого номера нельзя будет передать итоги проверки во ФГИС.Далее необходимо подготовить приказ о проведении СОУТ. Работодатель формирует комиссию с нечетным числом членов, среди которых обязательно должны быть руководитель, специалист по охране труда, представитель профсоюза или другого аналогичного объединения работников (если такой есть). Если собрать такой совещательный орган по каким-то причинам невозможно (к примеру, для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, которые отнесены к микропредприятиям), его полномочия исполняет сам руководитель или другой уполномоченный им работник.Следующий шаг — утвердить график проведения спецоценки. Его нужно приложить к документу со сроками СОУТ. В график включают все основные этапы: формирование комиссии, утверждение перечня рабочих мест, проведение исследования и составление отчета с результатами."До начала специальной оценки условий труда комиссия должна подготовить и утвердить перечень рабочих мест (с указанием аналогичных), на которых ее будут проводить. Какие рабочие места считать аналогичными, определяет специалист из организации-оценщика. Это решение утверждает комиссия со стороны работодателя", — говорит Альбина Мингазова.После эксперты уже непосредственно проверяют рабочие места согласно принятому графику. Комиссия от работодателя также должна присутствовать при проведении оценки. Как правило, эта проверка занимает несколько дней, после чего эксперты готовят отчет о каждом рабочем месте и направляют его работодателю. Тот должен его подписать в течении 30 дней с момента отправки."Если вредные или опасные обстоятельства на рабочем месте не идентифицированы, комиссия признает условия труда на нем допустимыми. Исследования и измерения производственных факторов в таком случае не проводят. В отношении таких рабочих мест работодатель подает декларации соответствия условий государственным нормативным требованиям охраны труда. Организация, которая проводит спецоценку, размещает сведения в федеральной системе учета и в течении трех дней отправляет подтверждение этого заказчику. После этого СОУТ завершена", — добавляет эксперт.Результаты СОУТОтчет по результатам специальной оценки условий труда должен содержать следующие данные:В соответствии с этим отчетом работодатель составляет декларацию по итогам специальной оценки труда. В ней, как уже было сказано, указываются только те рабочие места, на которых эксперты не выявили никаких вредных или опасных условий. Также работодатель должен ознакомить под подпись сотрудников с картами их рабочих мест. Те могут согласиться с результатами или же предоставить письменные возражения, которые руководитель обязан рассмотреть и решить, стоит проводить внеплановую проверку или нет.Ознакомить персонал с результатами СОУТ необходимо в течение 30 дней с момента утверждения итогового отчета. В этот срок не входят больничные, отпуска или командировки.Сотрудникам, которые устраиваются на работу после проведения СОУТ, также необходимо ознакомиться под подпись с результатами оценки, которые должны быть зафиксированы в карте на их рабочих местах.Классы условий трудаПо результатам спецоценки рабочему месту в зависимости от степени вредности и опасности присваивают один из четырех классов условий труда. Подробнее о них рассказывает эксперт Игорь Иванников:В свою очередь 3 класс условий труда имеет следующие подклассы:Когда необходима внеплановая СОУТ?Внеплановая проверка предусмотрена, когда условия труда изменились и нужно заново оценивать рабочие места на вредность и опасность. К факторам, влияющим на это, относятся изменения:Кроме того, внеочередную спецоценку проводят, если произошел несчастный случай, способный повлиять на уровень воздействия вредных или опасных производственных факторов на сотрудников.Внеплановая проверка не нужна, если вводятся новые должности или меняется название должности, а условия на рабочих местах при этом не меняются.Связь специальной оценки условий труда (СОУТ) и оценки профессиональных рисков (ОПР) в системе управления охраной трудаСОУТ и ОПР являются взаимодополняющими элементами системы управления охраной труда организации, обеспечивающими комплексный подход к идентификации и минимизации угроз для здоровья работников.“СОУТ – это регламентированный процесс, направленный на выявление вредных и опасных факторов производственной среды и труда на конкретном рабочем месте. Её задача – определить уровень воздействия этих факторов на сотрудника”, – поясняет Михаил Ипатов, директор по развитию сервиса для охраны труда ГК Спецобъединение.По словам специалиста, ОПР – более широкий процесс, который охватывает все возможные риски, возникающие в ходе трудовой деятельности, включая не только рабочие места, но и перемещение по территории, нахождение в зонах отдыха, командировки и другие аспекты. ОПР анализирует вероятность и тяжесть последствий для здоровья, используя шкалы оценки, например, 25-балльную. “Здесь важно отметить, что подкласс условий труда по СОУТ (например, 3.1 и выше) коррелирует с уровнем профессионального риска: такой подкласс соответствует “среднему уровню риска” при интеграции данных в систему ОПР”, – говорит Михаил Ипатов.Эксперт отметил взаимосвязь СОУТ и ОПР:1. Общая методологическая база: факторы СОУТ служат основой для идентификации профессиональных рисков. Например, данные о превышении допустимых уровней шума (физический фактор СОУТ) становятся отправной точкой для оценки риска снижения слуха в ОПР.2. Иерархия процессов: СОУТ фокусируется на локальных условиях труда, а ОПР расширяет анализ, учитывая все аспекты деятельности работника.3. Интеграция в СУОТ: результаты СОУТ (классы условий труда) используются при расчете величины рисков в ОПР, что позволяет ранжировать мероприятия по их снижению.Таким образом, СОУТ и ОПР не заменяют, а дополняют друг друга: СОУТ дает статичную оценку рабочего места, а ОПР анализирует динамичные риски, сопровождающие работника на всех этапах трудовой деятельности. Их синхронизация повышает эффективность профилактических мер, снижая вероятность профессиональных заболеваний и травм.Ответственность за непроведение СОУТОрганизации, не проводящие СОУТ, ждут проблемы. Предупреждение или финансовые санкции предусмотрены частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Организацию могут оштрафовать на 80 тысяч рублей, а руководителя - на 10 тысяч.За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде:Изменения в 2025 годуС сентября 2024 года действуют новые правила проведения СОУТ. Внедрена процедура “Изучение предложений работников по идентификации потенциально вредных и опасных факторов”. Кроме того, утверждена классификация вредных и опасных производственных факторов, а также установлена форма отчетности по итогам оценки.Изменения по охране труда в 2025 году затронули формирование реестра экспертов по СОУТ. С 1 марта процедура внесения изменений в реестр специалистов по специальной оценке условий труда сокращена до двух дней вместо десяти. Сертификаты экспертов выдаются в электронной форме с использованием цифровых подписей и штрих кодов, что значительно снижает возможность подделки документов.Предполагается, что с 1 сентября 2025 года и до 1 сентября 2031 года действующий приказ Минтруда №757н от 22 октября 2021 года заменит проект Минтруда РФ, предусматривающий новый порядок формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Главное нововведение – вносить данные об эксперте в реестр на основании прохождения аттестации на право выполнения работ по СОУТ. Сертификат в новой форме будет формироваться автоматически через ФГИС СОУТ и включать следующие данные:Информация из реестра экспертов с данными будет общедоступна на официальном сайте Минтруда России. При этом действующие сертификаты экспертов имеют законную силу до окончания указанного в них срока действия.

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Артем Смирнов

россия, работа