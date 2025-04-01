Спецоценка условий труда: для чего нужна, кто проводит, как обжаловать
© Depositphotos.com / pressmasterСпециальная оценка условий труда
© Depositphotos.com / pressmaster
Специальная оценка условий труда
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Оглавление
- Специальная оценка условий труда
- Кто должен проходить СОУТ?
- Кто имеет право проводить СОУТ?
- Права и обязанности при СОУТ
- Сроки и периодичность
- Стоимость
- Порядок проведения СОУТ
- Результаты СОУТ
- Классы условий труда
- Когда необходима внеплановая СОУТ?
- Связь специальной оценки условий труда (СОУТ) и оценки профессиональных рисков (ОПР) в системе управления охраной труда
- Ответственность за непроведение СОУТ
- Изменения в 2025 году
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специальная оценка условий труда — обязательная процедура, цель которой — проверить на соответствие требованиям безопасности рабочие места компании. Какие организации имеют право на проведение СОУТ, каковы ее основные критерии и сроки в 2025 году и можно ли обжаловать результаты — в материале РИА Новости.
Специальная оценка условий труда
Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это, простым языком, проверка, во время которой эксперты определяют вредные производственные факторы на каждом рабочем месте и присваивают ему класс риска.
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Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.13 № 426-ФЗ устанавливает права и обязанности работодателя, сотрудника и организации, которая проводит СОУТ. Также в нем прописаны методы оценки и мероприятия, которые необходимо провести в ходе проверки.
Кто должен проходить СОУТ?
"По нормам права СОУТ должны проходить субъекты, имеющие наемный персонал. То есть во всех организациях, где существует труд по договорным обязательствам, обязаны провести спецоценку рабочих мест. СОУТ не требуется для дистанционных сотрудников, “надомников”, а также для индивидуальных предпринимателей без персонала. Но если человек временно работает удаленно, а по трудовому договору должен делать это в офисе, проводить спецоценку все равно нужно", — поясняет Альбина Мингазова, руководитель в сфере охраны труда.
© Depositphotos.com / lacheevПроверка на предприятии пищевой промышленности
© Depositphotos.com / lacheev
Проверка на предприятии пищевой промышленности
Кто имеет право проводить СОУТ?
Проводить оценку имеют право специально аккредитованные организации в области охраны труда, состоящие в реестре на официальном сайте Минтруда РФ. Их можно найти, выбрав регион и ознакомившись со списком. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать следующим трем требованиям:
- 1.В уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельности должно быть указано проведение специальной оценки условий труда.
- 2.В организации должно быть не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта с высшим образованием по одной из таких специальностей — общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные исследования.
- 3.В качестве структурного подразделения должны быть испытательная лаборатория (центр), допущенная национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Права и обязанности при СОУТ
Во время проведения процедуры свои права и обязанности есть у всех ее участников.
Можно выделить такие права сотрудника при СОУТ:
- присутствовать при проведении оценки на своем рабочем месте;
- обращаться к своему руководителю и экспертам организации, которая проводит СОУТ, с предложениями по идентификации вредных факторов на занимаемой должности, а также за разъяснениями по вопросам самой процедуры;
- обжаловать результаты оценки;
- представлять письменные замечания и возражения относительно итогов СОУТ.
Единственная обязанность работника – ознакомиться с результатами на своем рабочем месте.
Права работодателя перечислил Игорь Иванников, эксперт "Актион Охрана труда":
- запрашивать у организации, которая делала оценку, обоснование результатов, подтверждение соответствия СОУТ требованиям законодательства, а также подтверждение, что сведения об итогах проверки поступили в специальную Федеральную государственную информационную систему учета;
- проводить внеплановую СОУТ;
- обжаловать действия или бездействие организации-оценщика.
© Depositphotos.com / GarmashevanataliОтчет о проведении специальной оценки условий труда
© Depositphotos.com / Garmashevanatali
Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Обязанности:
- обеспечить проведение плановой и внеплановой СОУТ;
- предоставить организации-оценщику необходимые сведения, документы, информацию, а также предложения работников по идентификации вредных факторов, если такие есть;
- не делать преднамеренно ничего, что сужает круг вопросов, подлежащих выяснению при СОУТ и которые влияют на ее результаты;
- ознакомить персонал с итогами оценки на рабочих местах в письменной форме;
- давать сотрудникам необходимые разъяснения по процедуре;
- реализовать мероприятия по улучшению условий труда работников с учетом результатов СОУТ;
- рассмотреть письменные замечания и возражения персонала относительно выводов проверки и принять решение провести в случае необходимости внеплановую СОУТ.
Права организации, которая проводит СОУТ:
- отказаться от оценки, если возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников;
- обжаловать предписания сотрудников Государственной инспекции труда (ГИТ).
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Обязанности:
- предоставлять по требованию работодателя или представителя профсоюза обоснование результатов, а также отвечать на вопросы сотрудников по СОУТ;
- предоставлять по требованию работодателя документы, которые подтверждают соответствие организации-оценщика требованиям законодательства;
- применять методы и средства измерения, которые соответствуют законодательству;
- не начинать проверку либо приостановить ее, если работодатель не предоставил необходимые сведения и документы по условиям труда на рабочих местах, а также разъяснения по процедуре;
- не проводить спецоценку, если работодатель отказался обеспечить условия, необходимые для исследований и измерений идентифицированных вредных и опасных производственных факторов.
Сроки и периодичность
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах проверки в информационную систему учета.
Внеплановую СОУТ делают в течение шести или 12 месяцев — в зависимости от основания. Например, на новом рабочем месте оценку нужно провести в течение года, а если произошел несчастный случай или выдано предписание ГИТ – в течение полугода.
Стоимость
Закон не регламентирует стоимость СОУТ. Ее устанавливает экспертная организация, согласовывая сумму с заказчиком. Цена зависит от множества факторов: условий рынка, размера компании, количества сотрудников и т.д.
Как правило, заказчик предоставляет список рабочих мест, а экспертная организация устанавливает стоимость оценки одной единицы.
Работодатель полностью оплачивает услуги по спецоценке. Можно вернуть до 20 % этих затрат из суммы взносов в СФР за прошедший год.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области
Рабочие в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области
Порядок проведения СОУТ
Для начала работодатель заключает договор с компанией-оценщиком. В нем прописывают цену, порядок расчетов, сроки, обязанности и ответственность сторон. Если необходим пункт о конфиденциальности, то его тоже нужно внести.
Компания, которая проводит спецоценку, должна зарегистрировать идентификационный номер работодателя в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения СОУТ (ФГИС СОУТ) не позднее пяти дней с даты заключения договора. Без этого номера нельзя будет передать итоги проверки во ФГИС.
Далее необходимо подготовить приказ о проведении СОУТ. Работодатель формирует комиссию с нечетным числом членов, среди которых обязательно должны быть руководитель, специалист по охране труда, представитель профсоюза или другого аналогичного объединения работников (если такой есть). Если собрать такой совещательный орган по каким-то причинам невозможно (к примеру, для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, которые отнесены к микропредприятиям), его полномочия исполняет сам руководитель или другой уполномоченный им работник.
Следующий шаг — утвердить график проведения спецоценки. Его нужно приложить к документу со сроками СОУТ. В график включают все основные этапы: формирование комиссии, утверждение перечня рабочих мест, проведение исследования и составление отчета с результатами.
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"До начала специальной оценки условий труда комиссия должна подготовить и утвердить перечень рабочих мест (с указанием аналогичных), на которых ее будут проводить. Какие рабочие места считать аналогичными, определяет специалист из организации-оценщика. Это решение утверждает комиссия со стороны работодателя", — говорит Альбина Мингазова.
После эксперты уже непосредственно проверяют рабочие места согласно принятому графику. Комиссия от работодателя также должна присутствовать при проведении оценки. Как правило, эта проверка занимает несколько дней, после чего эксперты готовят отчет о каждом рабочем месте и направляют его работодателю. Тот должен его подписать в течении 30 дней с момента отправки.
"Если вредные или опасные обстоятельства на рабочем месте не идентифицированы, комиссия признает условия труда на нем допустимыми. Исследования и измерения производственных факторов в таком случае не проводят. В отношении таких рабочих мест работодатель подает декларации соответствия условий государственным нормативным требованиям охраны труда. Организация, которая проводит спецоценку, размещает сведения в федеральной системе учета и в течении трех дней отправляет подтверждение этого заказчику. После этого СОУТ завершена", — добавляет эксперт.
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Сотрудники Кольской АЭС во время ремонтных работ на 1-м реакторе в центральном залеКольская АЭС
Результаты СОУТ
Отчет по результатам специальной оценки условий труда должен содержать следующие данные:
- идентификационный номер работодателя;
- сведения об организации с копиями документов, подтверждающих право проводить спецоценку, а также список всех измерительных приборов, которыми оснащена ее лаборатория;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась оценка, с указанием вредных или опасных производственных факторов, если их обнаружили;
- сводная ведомость с указанием классов вредности по всем рабочим местам;
- карты рабочего места, содержащие сведения об установленном экспертом компании-оценщика классе (подклассе) условий труда, рекомендации по их улучшению, компенсации, гарантии, которые нужно предоставить работнику. Составляются на конкретные места;
- протоколы проведения исследований и измерений, если они проводились;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников;
- заключение эксперта — документ, в котором указано, сколько рабочих мест проверено, сколько из них с вредными, допустимыми и опасными условиями;
- замечания и предложения работника относительно результатов.
В соответствии с этим отчетом работодатель составляет декларацию по итогам специальной оценки труда. В ней, как уже было сказано, указываются только те рабочие места, на которых эксперты не выявили никаких вредных или опасных условий. Также работодатель должен ознакомить под подпись сотрудников с картами их рабочих мест. Те могут согласиться с результатами или же предоставить письменные возражения, которые руководитель обязан рассмотреть и решить, стоит проводить внеплановую проверку или нет.
Ознакомить персонал с результатами СОУТ необходимо в течение 30 дней с момента утверждения итогового отчета. В этот срок не входят больничные, отпуска или командировки.
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Сотрудникам, которые устраиваются на работу после проведения СОУТ, также необходимо ознакомиться под подпись с результатами оценки, которые должны быть зафиксированы в карте на их рабочих местах.
Классы условий труда
По результатам спецоценки рабочему месту в зависимости от степени вредности и опасности присваивают один из четырех классов условий труда. Подробнее о них рассказывает эксперт Игорь Иванников:
- 1 класс – оптимальные условия труда. Такие, при которых воздействие на сотрудника вредных или опасных производственных факторов отсутствует или не превышает показатели, установленные нормативами и принятые в качестве безопасных для человека. Также создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности сотрудника;
- 2 класс – допустимые условия труда. При них на работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, но не превышают уровни, установленные нормативами. Измененное функциональное состояние организма человека восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены);
- 3 класс – вредные условия труда. Такие, при которых воздействие вредных или опасных производственных факторов превышает уровни, установленные нормативами;
- 4 класс – опасные условия труда. На сотрудника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, уровень воздействия которых в течение всего рабочего дня или его части способны создать угрозу жизни, а последствия обусловливают высокий риск развития острого профзаболевания в период деятельности. С 1 марта 2022 года действует запрет на работу с 4 классом условий труда.
© Depositphotos.com / michaeljungСпециалист по охране труда и технике безопасности проводит инспекцию на заводе
© Depositphotos.com / michaeljung
Специалист по охране труда и технике безопасности проводит инспекцию на заводе
В свою очередь 3 класс условий труда имеет следующие подклассы:
- 3.1 – вредные условия труда первой степени. На сотрудника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, при этом измененное функциональное состояние организма не восстанавливается до следующего рабочего дня (смены) и после прекращения воздействия, а риск вреда здоровью увеличивается;
- 3.2 – вредные условия труда второй степени. Опасные производственные факторы способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме человека. Результат таких изменений – появление и развитие начальных форм или легкой степени тяжести профзаболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной работы в таких условиях (15 и более лет);
- 3.3 – вредные условия труда третьей степени. Уровень воздействия опасных факторов могут вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника. Как итоге – появление и развитие профзаболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности;
- 3.4 – вредные условия труда четвертой степени. Воздействие опасных факторов способно привести к возникновению и развитию тяжелых форм профзаболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.
Когда необходима внеплановая СОУТ?
Внеплановая проверка предусмотрена, когда условия труда изменились и нужно заново оценивать рабочие места на вредность и опасность. К факторам, влияющим на это, относятся изменения:
- технологического процесса,
- в производственном оборудования,
- состава применяемых материалов,
- средств индивидуальной и коллективной защиты.
Кроме того, внеочередную спецоценку проводят, если произошел несчастный случай, способный повлиять на уровень воздействия вредных или опасных производственных факторов на сотрудников.
Внеплановая проверка не нужна, если вводятся новые должности или меняется название должности, а условия на рабочих местах при этом не меняются.
Связь специальной оценки условий труда (СОУТ) и оценки профессиональных рисков (ОПР) в системе управления охраной труда
СОУТ и ОПР являются взаимодополняющими элементами системы управления охраной труда организации, обеспечивающими комплексный подход к идентификации и минимизации угроз для здоровья работников.
“СОУТ – это регламентированный процесс, направленный на выявление вредных и опасных факторов производственной среды и труда на конкретном рабочем месте. Её задача – определить уровень воздействия этих факторов на сотрудника”, – поясняет Михаил Ипатов, директор по развитию сервиса для охраны труда ГК Спецобъединение.
По словам специалиста, ОПР – более широкий процесс, который охватывает все возможные риски, возникающие в ходе трудовой деятельности, включая не только рабочие места, но и перемещение по территории, нахождение в зонах отдыха, командировки и другие аспекты. ОПР анализирует вероятность и тяжесть последствий для здоровья, используя шкалы оценки, например, 25-балльную. “Здесь важно отметить, что подкласс условий труда по СОУТ (например, 3.1 и выше) коррелирует с уровнем профессионального риска: такой подкласс соответствует “среднему уровню риска” при интеграции данных в систему ОПР”, – говорит Михаил Ипатов.
Эксперт отметил взаимосвязь СОУТ и ОПР:
1. Общая методологическая база: факторы СОУТ служат основой для идентификации профессиональных рисков. Например, данные о превышении допустимых уровней шума (физический фактор СОУТ) становятся отправной точкой для оценки риска снижения слуха в ОПР.
2. Иерархия процессов: СОУТ фокусируется на локальных условиях труда, а ОПР расширяет анализ, учитывая все аспекты деятельности работника.
3. Интеграция в СУОТ: результаты СОУТ (классы условий труда) используются при расчете величины рисков в ОПР, что позволяет ранжировать мероприятия по их снижению.
Таким образом, СОУТ и ОПР не заменяют, а дополняют друг друга: СОУТ дает статичную оценку рабочего места, а ОПР анализирует динамичные риски, сопровождающие работника на всех этапах трудовой деятельности. Их синхронизация повышает эффективность профилактических мер, снижая вероятность профессиональных заболеваний и травм.
© Depositphotos.com / gstockstudioСотрудники офиса
© Depositphotos.com / gstockstudio
Сотрудники офиса
Ответственность за непроведение СОУТ
Организации, не проводящие СОУТ, ждут проблемы. Предупреждение или финансовые санкции предусмотрены частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Организацию могут оштрафовать на 80 тысяч рублей, а руководителя - на 10 тысяч.
За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде:
- штрафа в размере от 30 000 до 40 000 руб. или дисквалификации на срок от одного года до трех лет - для должностных лиц;
- штрафа от 30 000 до 40 000 руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток - для предпринимателей;
- штрафа от 100 000 до 200 000 руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток - для организаций.
Изменения в 2025 году
С сентября 2024 года действуют новые правила проведения СОУТ. Внедрена процедура “Изучение предложений работников по идентификации потенциально вредных и опасных факторов”. Кроме того, утверждена классификация вредных и опасных производственных факторов, а также установлена форма отчетности по итогам оценки.
Изменения по охране труда в 2025 году затронули формирование реестра экспертов по СОУТ. С 1 марта процедура внесения изменений в реестр специалистов по специальной оценке условий труда сокращена до двух дней вместо десяти. Сертификаты экспертов выдаются в электронной форме с использованием цифровых подписей и штрих кодов, что значительно снижает возможность подделки документов.
Предполагается, что с 1 сентября 2025 года и до 1 сентября 2031 года действующий приказ Минтруда №757н от 22 октября 2021 года заменит проект Минтруда РФ, предусматривающий новый порядок формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Главное нововведение – вносить данные об эксперте в реестр на основании прохождения аттестации на право выполнения работ по СОУТ. Сертификат в новой форме будет формироваться автоматически через ФГИС СОУТ и включать следующие данные:
- уникальный номер;
- ФИО эксперта;
- даты выдачи и окончания действия документа;
- двухмерный штриховой код для проверки актуальности информации.
Информация из реестра экспертов с данными будет общедоступна на официальном сайте Минтруда России. При этом действующие сертификаты экспертов имеют законную силу до окончания указанного в них срока действия.