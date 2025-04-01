https://ria.ru/20250401/tigr-2008629095.html

В Приморье возбудили дело после убийства амурского тигра

В Приморье возбудили дело после убийства амурского тигра - РИА Новости, 01.04.2025

В Приморье возбудили дело после убийства амурского тигра

Уголовное дело возбуждено после убийства краснокнижного амурского тигра, труп которого нашли в охотничьих угодьях в районе села Минеральное в Приморье, сообщает РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:13:00+03:00

2025-04-01T13:13:00+03:00

2025-04-01T13:13:00+03:00

происшествия

россия

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после убийства краснокнижного амурского тигра, труп которого нашли в охотничьих угодьях в районе села Минеральное в Приморье, сообщает региональная прокуратура. В январе гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что в охотничьих угодьях в районе села Минеральное нашли мертвого краснокнижного амурского тигра с огнестрельными ранами. По его словам, после полученных ран зверь еще некоторое время перемещался. Уточнялось, что тигра обнаружили в дикой природе далеко от населенных пунктов, поэтому предположения, что в него могли стрелять "из-за его конфликтности", несостоятельны. "Предварительным осмотром на месте происшествия установлено наличие рваных ран на его голове, истощенность и обморожение. По результатам проведенной экспертизы, установлен криминальный характер смерти животного в результате огнестрельного ранения в голову. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ)", - говорится в сообщении. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250222/puma-2001033809.html

https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html

россия

хабаровский край

амурская область

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происшествия, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев