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Ван И заявил, что воссоединение с Тайванем не остановить - РИА Новости, 01.04.2025
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06:17 01.04.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tajvan-2008546958.html
Ван И заявил, что воссоединение с Тайванем не остановить
Ван И заявил, что воссоединение с Тайванем не остановить - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И заявил, что воссоединение с Тайванем не остановить
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть территории КНР и воссоединение не... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:17:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
ван и (политик)
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть территории КНР и воссоединение не остановить. "Как бы ни менялась обстановка на острове, неостановимой остается историческая тенденция воссоединения Китая", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП). Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/tayvan-2008544274.html
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546759.html
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96
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7 495 645-6601
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в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик), нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Ван И (политик), Нэнси Пелоси
Ван И заявил, что воссоединение с Тайванем не остановить

Глава МИД Ван И назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГаосюн
Гаосюн - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть территории КНР и воссоединение не остановить.
"Как бы ни менялась обстановка на острове, неостановимой остается историческая тенденция воссоединения Китая", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И назвал возвращение Тайваня в лоно Китая важным итогом Второй Мировой
Вчера, 05:36
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Тренировка курсантов вооружённых сил Народно-освободительной армии КНР - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Китае прокомментировали учения НОАК вокруг Тайваня
Вчера, 06:16
 
В миреКитайТайваньСШАВан И (политик)Нэнси Пелоси
 
 
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