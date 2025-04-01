https://ria.ru/20250401/tailand-2008710775.html
Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, увеличилось
Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, увеличилось - РИА Новости, 01.04.2025
Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, увеличилось
Количество российских туристов, пострадавших при пожаре катера у острова Майтхон неподалеку от таиландского Пхукета, увеличилось до четырех человек, сообщил РИА РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:51:00+03:00
2025-04-01T16:51:00+03:00
2025-04-01T17:54:00+03:00
пхукет (остров)
россия
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008567264_0:0:790:444_1920x0_80_0_0_b2d755a322f299c238bd8c1988d37923.jpg
БАНГКОК, 1 апр – РИА Новости. Количество российских туристов, пострадавших при пожаре катера у острова Майтхон неподалеку от таиландского Пхукета, увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов. "Сегодня, 1 апреля, около 9 часов утра (05.00 мск) в акватории Андаманского моря вблизи острова Майтхон, входящего в состав провинции Пхукет, произошел пожар на катере, перевозившем на острова Пхи-Пхи 33 туриста, из них 26 граждан России. В результате происшествия легкие травмы получили четверо россиян, госпитализация им не требуется", - сообщил агентству дипломат, добавив, что российские дипломаты на Пхукете находятся в контакте с пострадавшими и с правоохранительными органами, ведущими расследование. Ранее СМИ Таиланда сообщали о пожаре на туристическом катере во время стоянки у острова Майтхон и легких ожогах у одного российского туриста и капитана катера. По обновленной информации новостного портала Phuket News, помимо россиян, легкие ожоги и порезы при взрыве бензобака катера получили также туристы из Казахстана, прибывшие к острову на судне вместе с россиянами. В момент возгорания большинство пассажиров катера, стоявшего на якоре в 50 метрах от берега, купались в море, сообщает портал.
https://ria.ru/20250322/phuket-2006675505.html
пхукет (остров)
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008567264_0:0:701:525_1920x0_80_0_0_bd99961e65299f677caf1e7d6dc5d8e3.jpg
Пожар на катере у побережья Пхукета
Жительница Узбекистана, по сути спасаясь, сняла из воды, как загорался туристический катер у побережья Пхукета, на котором она еще недавно была. Сама история произошла с утра – на борту были 33 туриста, в результате пожара пострадали 4 россиян.
Очевидица рассказала РИА Новости, что от катера с самого начала странно пахло – керосином или краской. Экипаж это никак не объяснил. В лодке уже были спасательные жилеты, которые их сразу попросили надеть.
После выхода в море катер замедлился, его начали чинить при работающем двигателе. Туристам предложили незапланированный снорклинг. Очевидица согласилась, а после, оставшись в море, услышала хлопок и увидела, как все стали прыгать в воду.
Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду!"
2025-04-01T16:51
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), россия, таиланд, в мире
Пхукет (остров), Россия, Таиланд, В мире
Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, увеличилось
Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, выросло до четырех