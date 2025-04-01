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Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, увеличилось

Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, увеличилось - РИА Новости, 01.04.2025

Число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде, увеличилось

Количество российских туристов, пострадавших при пожаре катера у острова Майтхон неподалеку от таиландского Пхукета, увеличилось до четырех человек, сообщил РИА РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:51:00+03:00

2025-04-01T16:51:00+03:00

2025-04-01T17:54:00+03:00

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БАНГКОК, 1 апр – РИА Новости. Количество российских туристов, пострадавших при пожаре катера у острова Майтхон неподалеку от таиландского Пхукета, увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов. "Сегодня, 1 апреля, около 9 часов утра (05.00 мск) в акватории Андаманского моря вблизи острова Майтхон, входящего в состав провинции Пхукет, произошел пожар на катере, перевозившем на острова Пхи-Пхи 33 туриста, из них 26 граждан России. В результате происшествия легкие травмы получили четверо россиян, госпитализация им не требуется", - сообщил агентству дипломат, добавив, что российские дипломаты на Пхукете находятся в контакте с пострадавшими и с правоохранительными органами, ведущими расследование. Ранее СМИ Таиланда сообщали о пожаре на туристическом катере во время стоянки у острова Майтхон и легких ожогах у одного российского туриста и капитана катера. По обновленной информации новостного портала Phuket News, помимо россиян, легкие ожоги и порезы при взрыве бензобака катера получили также туристы из Казахстана, прибывшие к острову на судне вместе с россиянами. В момент возгорания большинство пассажиров катера, стоявшего на якоре в 50 метрах от берега, купались в море, сообщает портал.

https://ria.ru/20250322/phuket-2006675505.html

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Пожар на катере у побережья Пхукета Жительница Узбекистана, по сути спасаясь, сняла из воды, как загорался туристический катер у побережья Пхукета, на котором она еще недавно была. Сама история произошла с утра – на борту были 33 туриста, в результате пожара пострадали 4 россиян. Очевидица рассказала РИА Новости, что от катера с самого начала странно пахло – керосином или краской. Экипаж это никак не объяснил. В лодке уже были спасательные жилеты, которые их сразу попросили надеть. После выхода в море катер замедлился, его начали чинить при работающем двигателе. Туристам предложили незапланированный снорклинг. Очевидица согласилась, а после, оставшись в море, услышала хлопок и увидела, как все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду!" 2025-04-01T16:51 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пхукет (остров), россия, таиланд, в мире