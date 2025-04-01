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Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 01.04.2025
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06:18 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/sud-2008547136.html
Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта
Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 01.04.2025
Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта
Суд наложил арест на зарплатную карточку сына бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:18:00+03:00
2025-04-01T06:18:00+03:00
москва
вячеслав смирнов
ibm
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд наложил арест на зарплатную карточку сына бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на дорогах, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Еланцев. "Сын - совершеннолетний, работает, у него зачем-то арестовали зарплатную карточку и 300 тысяч рублей на ней. Нигде, конечно, не было показано, что это какие-то преступные деньги", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Адвокат мужчины Юрий Еланцев пояснял РИА Новости, что дело связано с разработанной автоматической системой безопасности на дорогах. Семенову было предъявлено обвинение в том, что система была обеспечена нелицензионным ПО от IBM, хотя программное обеспечение было закуплено. В рамках этого дела арестован бывший гендиректор ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
https://ria.ru/20250331/imuschestvo-2008464705.html
https://ria.ru/20250327/arest-2007740279.html
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москва, вячеслав смирнов, ibm, происшествия
Москва, Вячеслав Смирнов, IBM, Происшествия
Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта

Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта Семенова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд наложил арест на зарплатную карточку сына бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на дорогах, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Еланцев.
"Сын - совершеннолетний, работает, у него зачем-то арестовали зарплатную карточку и 300 тысяч рублей на ней. Нигде, конечно, не было показано, что это какие-то преступные деньги", - рассказал собеседник агентства.
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Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе.
Адвокат мужчины Юрий Еланцев пояснял РИА Новости, что дело связано с разработанной автоматической системой безопасности на дорогах. Семенову было предъявлено обвинение в том, что система была обеспечена нелицензионным ПО от IBM, хотя программное обеспечение было закуплено.
В рамках этого дела арестован бывший гендиректор ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов.
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
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