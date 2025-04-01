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Суд арестовал имущество экс-замминистра транспорта Семенова - РИА Новости, 01.04.2025
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03:24 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/sud-2008538047.html
Суд арестовал имущество экс-замминистра транспорта Семенова
Суд арестовал имущество экс-замминистра транспорта Семенова - РИА Новости, 01.04.2025
Суд арестовал имущество экс-замминистра транспорта Семенова
Суд по ходатайству следователя арестовал имущество бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:24:00+03:00
2025-04-01T03:24:00+03:00
происшествия
москва
вячеслав смирнов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд по ходатайству следователя арестовал имущество бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на дорогах, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Еланцев. "Речь идет об аресте квартиры, парковочного места, банковских счетов", - рассказал собеседник агентства. Дорогомиловский суд столицы отправил Семенова в СИЗО в конце ноября прошлого года. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Адвокат мужчины Юрий Еланцев пояснял РИА Новости, что дело связано с разработанной автоматической системой безопасности на дорогах. Семенову было предъявлено обвинение в том, что система была обеспечена нелицензионным ПО от IBM, хотя программное обеспечение было закуплено. В рамках этого дела арестован бывший гендиректор ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
https://ria.ru/20250331/imuschestvo-2008464705.html
https://ria.ru/20250327/arest-2007740279.html
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происшествия, москва, вячеслав смирнов
Происшествия, Москва, Вячеслав Смирнов
Суд арестовал имущество экс-замминистра транспорта Семенова

Суд арестовал имущество экс-замглавы Минтранса Семенова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд по ходатайству следователя арестовал имущество бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на дорогах, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Еланцев.
"Речь идет об аресте квартиры, парковочного места, банковских счетов", - рассказал собеседник агентства.
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Вчера, 17:26
Дорогомиловский суд столицы отправил Семенова в СИЗО в конце ноября прошлого года. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе.
Адвокат мужчины Юрий Еланцев пояснял РИА Новости, что дело связано с разработанной автоматической системой безопасности на дорогах. Семенову было предъявлено обвинение в том, что система была обеспечена нелицензионным ПО от IBM, хотя программное обеспечение было закуплено.
В рамках этого дела арестован бывший гендиректор ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов.
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
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