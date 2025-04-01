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В Ставрополе суд вынес приговор мужчине, утопившему ребенка в тазу - РИА Новости, 01.04.2025
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16:40 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/stavropol-2008705509.html
В Ставрополе суд вынес приговор мужчине, утопившему ребенка в тазу
В Ставрополе суд вынес приговор мужчине, утопившему ребенка в тазу - РИА Новости, 01.04.2025
В Ставрополе суд вынес приговор мужчине, утопившему ребенка в тазу
Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, который пьяным утопил ребенка и вынес тело в мусорный контейнер в Ставрополе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:40:00+03:00
2025-04-01T16:40:00+03:00
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 1 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, который пьяным утопил ребенка и вынес тело в мусорный контейнер в Ставрополе, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее региональное СУСК сообщало, что ночью 20 марта 2024 года мужчина, будучи в состоянии опьянения, утопил в тазу 4-летнего ребенка в Ставрополе, а тело отнес в мусорный бак. Через неделю его арестовали. "В суде установлено, что в марте 2024 года подсудимый находился в гостях у своей знакомой в Ставрополе и осуществлял уход за ее малолетним сыном на время отсутствия матери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина утопил ребенка в ванной комнате, после чего вынес тело в мусорный контейнер. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении 36-летний житель Ставрополя был признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20240715/sk-1959697145.html
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происшествия, ставрополь, россия
Происшествия, Ставрополь, Россия
В Ставрополе суд вынес приговор мужчине, утопившему ребенка в тазу

В Ставрополе мужчина, утопивший ребенка своей знакомой в тазу, получил 15 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 1 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, который пьяным утопил ребенка и вынес тело в мусорный контейнер в Ставрополе, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее региональное СУСК сообщало, что ночью 20 марта 2024 года мужчина, будучи в состоянии опьянения, утопил в тазу 4-летнего ребенка в Ставрополе, а тело отнес в мусорный бак. Через неделю его арестовали.
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15 июля 2024, 09:42
"В суде установлено, что в марте 2024 года подсудимый находился в гостях у своей знакомой в Ставрополе и осуществлял уход за ее малолетним сыном на время отсутствия матери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина утопил ребенка в ванной комнате, после чего вынес тело в мусорный контейнер. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении
36-летний житель Ставрополя был признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
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