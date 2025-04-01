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"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением
"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением - РИА Новости, 01.04.2025
"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением
Российские военные смогут уничтожить любые иностранные войска, которые окажутся на территории Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:48:00+03:00
2025-04-01T18:48:00+03:00
2025-04-01T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные смогут уничтожить любые иностранные войска, которые окажутся на территории Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom"."Россия уничтожит их, они все будут мертвы. Им останется только считать тела", — сказал он.Эксперт напомнил, что российские военные уже неоднократно наносили удары по гостиницам, где базировались иностранные наемники и военные специалисты.В пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины. По его словам, это приведет к новым "стычкам" и затягиванию конфликта.
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"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия уничтожит любые иностранные войска на Украине