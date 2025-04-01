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"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ssha-2008748088.html
"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением
"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением - РИА Новости, 01.04.2025
"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением
Российские военные смогут уничтожить любые иностранные войска, которые окажутся на территории Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:48:00+03:00
2025-04-01T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
центральное разведывательное управление (цру)
совет федерации рф
григорий карасин
сша
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные смогут уничтожить любые иностранные войска, которые окажутся на территории Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom"."Россия уничтожит их, они все будут мертвы. Им останется только считать тела", — сказал он.Эксперт напомнил, что российские военные уже неоднократно наносили удары по гостиницам, где базировались иностранные наемники и военные специалисты.В пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины. По его словам, это приведет к новым "стычкам" и затягиванию конфликта.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
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в мире, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), совет федерации рф, григорий карасин, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы франции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Франции
"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия уничтожит любые иностранные войска на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные смогут уничтожить любые иностранные войска, которые окажутся на территории Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom".
"Россия уничтожит их, они все будут мертвы. Им останется только считать тела", — сказал он.
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Эксперт напомнил, что российские военные уже неоднократно наносили удары по гостиницам, где базировались иностранные наемники и военные специалисты.
В пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины. По его словам, это приведет к новым "стычкам" и затягиванию конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Совет Федерации РФГригорий КарасинСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы Франции
 
 
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