https://ria.ru/20250401/ssha-2008748088.html

"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением

"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением - РИА Новости, 01.04.2025

"Россия уничтожит их": в США выступили с серьезным предупреждением

Российские военные смогут уничтожить любые иностранные войска, которые окажутся на территории Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:48:00+03:00

2025-04-01T18:48:00+03:00

2025-04-01T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные смогут уничтожить любые иностранные войска, которые окажутся на территории Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom"."Россия уничтожит их, они все будут мертвы. Им останется только считать тела", — сказал он.Эксперт напомнил, что российские военные уже неоднократно наносили удары по гостиницам, где базировались иностранные наемники и военные специалисты.В пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины. По его словам, это приведет к новым "стычкам" и затягиванию конфликта.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

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в мире, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), совет федерации рф, григорий карасин, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы франции