https://ria.ru/20250401/sostoyanie-2008688541.html

Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов

Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.04.2025

Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые три месяца года увеличилось на 11,572 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:46:00+03:00

2025-04-01T15:46:00+03:00

2025-04-01T15:46:00+03:00

экономика

россия

алишер усманов

вагит алекперов

металлоинвест

мегафон

норильский никель

владимир потанин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые три месяца года увеличилось на 11,572 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), сохранивший за собой седьмую строчку рейтинга и чье состояние увеличилось на 3,91 миллиарда долларов - до 17,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 апреля составляет 301,7 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, при этом его состояние с начала года увеличилось на 1,55 миллиарда долларов, до 29,4 миллиарда. На втором месте по-прежнему совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,3 миллиарда долларов, до 26,6 миллиарда. Третье место сохранил бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,38 миллиарда долларов, до 23,4 миллиарда. А на четвертой строчке, как и ранее, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал снизился на 566 миллионов, до 22,7 миллиарда долларов. Пятое место удерживает за собой совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 1,13 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 21,2 миллиарда. На шестом месте все еще бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние снизилось на 527 миллионов долларов и составило 19,7 миллиарда. Михаил Прохоров (группа "Онэксим") занял восьмую строку, его состояние увеличилось на 504 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда. Девятое место сохранил совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,78 миллиарда долларов, до 13 миллиардов. Десятку лидеров замыкает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 1,35 миллиарда долларов, до 12,4 миллиарда.

https://ria.ru/20250311/mask-2004257410.html

https://ria.ru/20250128/rasprodazha-1995857775.html

https://ria.ru/20240814/arno--1966163586.html

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экономика, россия, алишер усманов, вагит алекперов, металлоинвест, мегафон, норильский никель, владимир потанин