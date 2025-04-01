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РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 01.04.2025
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12:16 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/rets-2008608209.html
РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"
РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 01.04.2025
РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) объявил о старте Всероссийской премии "Экспортер года — 2025", в этом году заявки на участие в конкурсе принимаются... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:16:00+03:00
2025-04-01T12:16:00+03:00
экономика
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) объявил о старте Всероссийской премии "Экспортер года — 2025", в этом году заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 апреля по 31 мая включительно, сообщает центр."Конкурс открыт как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в конкурсе бесплатное. Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победители первого этапа, который охватывает каждый федеральный округ, будут объявлены в июле. Затем среди компаний, занявших первое место на окружном этапе в своей категории, будут выбраны победители на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа, лучших экспортеров 2025 года, состоится осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Статуэтки победителям вручат высокопоставленные представители органов государственной власти страны", - говорится в сообщении."На протяжении многих лет проведения этого престижного конкурса в нем приняли участие тысячи компаний, каждая из которых продемонстрировала свои впечатляющие достижения. Эти успехи — лучшее подтверждение надежности и силы российского бизнеса, символ качества, который показывает миру потенциал нашей экономики. "Экспортер года" позволяет представить стране успешные примеры предпринимательства и инноваций, подчеркивающие динамичное развитие нашего экспорта и его готовность к международной конкуренции", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Премия "Экспортер года" в 2025 году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).Основные номинации (МСП и крупный бизнес): "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года".Дополнительные номинации / крупный бизнес (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Новая география".Дополнительные номинации / МСП (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Подать заявку можно, заполнив электронную анкету на сайте премии. На начальном этапе экспортерам потребуется предоставить только электронную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а для компаний сегмента МСП - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.Участвовать в конкурсе могут только компании, которые не имеют неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Иностранные юридические лица и организации, учредителями или участниками которых являются иностранные компании, не могут быть соискателями премии.Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Как всероссийский конкурс она проводится последние семь лет. За это время в конкурсе приняло участие более пяти тысяч уникальных компаний. Организаторами конкурсами выступают Российский экспортный центр, Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России.
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экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
Экономика, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"

РЭЦ начинает прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года - 2025"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) объявил о старте Всероссийской премии "Экспортер года — 2025", в этом году заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 апреля по 31 мая включительно, сообщает центр.
"Конкурс открыт как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в конкурсе бесплатное. Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победители первого этапа, который охватывает каждый федеральный округ, будут объявлены в июле. Затем среди компаний, занявших первое место на окружном этапе в своей категории, будут выбраны победители на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа, лучших экспортеров 2025 года, состоится осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Статуэтки победителям вручат высокопоставленные представители органов государственной власти страны", - говорится в сообщении.
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"На протяжении многих лет проведения этого престижного конкурса в нем приняли участие тысячи компаний, каждая из которых продемонстрировала свои впечатляющие достижения. Эти успехи — лучшее подтверждение надежности и силы российского бизнеса, символ качества, который показывает миру потенциал нашей экономики. "Экспортер года" позволяет представить стране успешные примеры предпринимательства и инноваций, подчеркивающие динамичное развитие нашего экспорта и его готовность к международной конкуренции", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Премия "Экспортер года" в 2025 году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).
Основные номинации (МСП и крупный бизнес): "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года".
Дополнительные номинации / крупный бизнес (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Новая география".
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Дополнительные номинации / МСП (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".
Подать заявку можно, заполнив электронную анкету на сайте премии. На начальном этапе экспортерам потребуется предоставить только электронную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а для компаний сегмента МСП - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Участвовать в конкурсе могут только компании, которые не имеют неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Иностранные юридические лица и организации, учредителями или участниками которых являются иностранные компании, не могут быть соискателями премии.
Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Как всероссийский конкурс она проводится последние семь лет. За это время в конкурсе приняло участие более пяти тысяч уникальных компаний. Организаторами конкурсами выступают Российский экспортный центр, Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России.
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