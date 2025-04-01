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Путин рассказал о программе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
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16:51 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/putin-2008710914.html
Путин рассказал о программе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию
Путин рассказал о программе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
Путин рассказал о программе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию
Москва рассчитывает, что программа предстоящего в мае визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ будет связана не только с участием в торжественных мероприятиях... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:51:00+03:00
2025-04-01T16:51:00+03:00
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ван и (политик)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что программа предстоящего в мае визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ будет связана не только с участием в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы, но также позволит обсудить вопросы двусторонних отношений, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой МИД КНР Ван И. Путин на встрече с Ван И в Кремле отметил насыщенную программу визита главы МИД КНР в Россию, подчеркнув, что основная часть мероприятий связана с подготовкой предстоящего в мае визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. "Мы подготовим хорошую насыщенную программу. Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет еще и отдельный визит. Председатель Китайской Народной республики будет у нас основным гостем. И у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений", - сказал Путин. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке ко Дню Победы 9 мая.
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китай, россия, москва, си цзиньпин, ван и (политик), владимир путин, в мире
Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о программе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию

Путин: визит Си Цзиньпина в Москву позволит обсудить двусторонние отношения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что программа предстоящего в мае визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ будет связана не только с участием в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы, но также позволит обсудить вопросы двусторонних отношений, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
Путин на встрече с Ван И в Кремле отметил насыщенную программу визита главы МИД КНР в Россию, подчеркнув, что основная часть мероприятий связана с подготовкой предстоящего в мае визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
"Мы подготовим хорошую насыщенную программу. Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет еще и отдельный визит. Председатель Китайской Народной республики будет у нас основным гостем. И у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений", - сказал Путин.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке ко Дню Победы 9 мая.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию
Вчера, 16:16
 
КитайРоссияМоскваСи ЦзиньпинВан И (политик)Владимир ПутинВ мире
 
 
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