https://ria.ru/20250401/putin-2008702054.html
Путин попросил главу МИД Китая передать привет Си Цзиньпину
Путин попросил главу МИД Китая передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 01.04.2025
Путин попросил главу МИД Китая передать привет Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин попросил главу МИД Китая Ван И передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:28:00+03:00
2025-04-01T16:28:00+03:00
2025-04-01T16:28:00+03:00
китай
россия
москва
владимир путин
ван и (политик)
си цзиньпин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД Китая Ван И передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину. "Уважаемый господин министр, дорогие друзья. Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Я очень рад вас снова видеть. И, прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпину", - сказал Путин во время встречи в Кремле с министром иностранных дел КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001260923.html
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китай, россия, москва, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин
Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Путин попросил главу МИД Китая передать привет Си Цзиньпину
Путин попросил главу МИД Китая Ван И передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину