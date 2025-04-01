https://ria.ru/20250401/putin-2008702054.html

Путин попросил главу МИД Китая передать привет Си Цзиньпину

Путин попросил главу МИД Китая передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 01.04.2025

Путин попросил главу МИД Китая передать привет Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин попросил главу МИД Китая Ван И передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:28:00+03:00

2025-04-01T16:28:00+03:00

2025-04-01T16:28:00+03:00

китай

россия

москва

владимир путин

ван и (политик)

си цзиньпин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД Китая Ван И передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину. "Уважаемый господин министр, дорогие друзья. Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Я очень рад вас снова видеть. И, прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпину", - сказал Путин во время встречи в Кремле с министром иностранных дел КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001260923.html

китай

россия

москва

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китай, россия, москва, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин