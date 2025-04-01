https://ria.ru/20250401/putin-2008695922.html
Путин сообщил о подготовке насыщенной программы к приезду Си Цзиньпина
Путин сообщил о подготовке насыщенной программы к приезду Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.04.2025
Путин сообщил о подготовке насыщенной программы к приезду Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И пообещал, что к приезду председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в мае будет... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:10:00+03:00
2025-04-01T16:10:00+03:00
2025-04-01T16:22:00+03:00
россия
китай
москва
владимир путин
ван и (политик)
си цзиньпин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И пообещал, что к приезду председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в мае будет подготовлена насыщенная, хорошая программа.Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве."Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая, насыщенная программа визита. Прежде всего, связана она с подготовкой приезда в Россию председателя КНР. Мы подготовим хорошую, насыщенную программу. Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет ещё и отдельный визит", - сказал Путин в ходе встречи с Ван И.
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Путин с главой МИД Китая Ван И в Кремле
Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И. Президент пообещал, что к приезду Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная хорошая программа.
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россия, китай, москва, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Путин сообщил о подготовке насыщенной программы к приезду Си Цзиньпина
Путин: к приезду Си Цзиньпина будет подготовлена насыщенная программа