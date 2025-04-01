https://ria.ru/20250401/putin-2008695664.html

Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая

Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая - РИА Новости, 01.04.2025

Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая

Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:09:00+03:00

2025-04-01T16:09:00+03:00

2025-04-01T16:25:00+03:00

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

китай

германия

ван и (политик)

си цзиньпин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая."Мы ждем его (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей - и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", - сказал Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

https://ria.ru/20250401/tayvan-2008544274.html

россия

китай

германия

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2025

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в мире, владимир путин, россия, китай, германия, ван и (политик), си цзиньпин