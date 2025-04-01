https://ria.ru/20250401/putin-2008695664.html
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая - РИА Новости, 01.04.2025
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая
Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:09:00+03:00
2025-04-01T16:09:00+03:00
2025-04-01T16:25:00+03:00
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
китай
германия
ван и (политик)
си цзиньпин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая."Мы ждем его (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей - и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", - сказал Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
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В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, Китай, Германия, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая
Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая, чтобы вместе отметить победу