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Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:09 01.04.2025 (обновлено: 16:25 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008695664.html
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая - РИА Новости, 01.04.2025
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая
Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:09:00+03:00
2025-04-01T16:25:00+03:00
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
китай
германия
ван и (политик)
си цзиньпин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая."Мы ждем его (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей - и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", - сказал Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
https://ria.ru/20250401/tayvan-2008544274.html
россия
китай
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в мире, владимир путин, россия, китай, германия, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, Китай, Германия, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Путин сообщил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая

Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России 9 мая, чтобы вместе отметить победу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая.
"Мы ждем его (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей - и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", - сказал Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И назвал возвращение Тайваня в лоно Китая важным итогом Второй Мировой
Вчера, 05:36
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВладимир ПутинРоссияКитайГерманияВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
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