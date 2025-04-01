Путин принял Ван И в Кремле
Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.
Основные заявления российского лидера перед началом переговоров:
- Россия и Китай совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС;
- российская сторона удовлетворена тем, как развиваются отношения с Китаем;
- Си Цзиньпина ждут в России на 9 Мая, чтобы вместе отметить победу над фашистской Германией и милитаристской Японией;
- к приезду китайского лидера подготовят насыщенную программу.
В Кремле назвали Ван И добрым другом России
Вчера, 13:09
Заявления китайского министра:
- сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран;
- дружба между Пекином и Москвой носит долгосрочный, а не конъюнктурный характер;
- подготовка к визиту Си Цзиньпина в мае в Москву идет успешно, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Тогда обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани.
Министр иностранных дел Китая сегодня начал официальный трехдневный визит в Россию. Он провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, на которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.