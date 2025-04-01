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Путин принял Ван И в Кремле - РИА Новости, 01.04.2025
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16:06 01.04.2025 (обновлено: 17:15 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html
Путин принял Ван И в Кремле
Путин принял Ван И в Кремле - РИА Новости, 01.04.2025
Путин принял Ван И в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:06:00+03:00
2025-04-01T17:15:00+03:00
ван и (политик)
мид кнр
россия
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.Основные заявления российского лидера перед началом переговоров:Заявления китайского министра:Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Тогда обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани.Министр иностранных дел Китая сегодня начал официальный трехдневный визит в Россию. Он провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, на которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
https://ria.ru/20250401/kreml-2008626598.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008590880.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008513012.html
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Путин с главой МИД Китая Ван И в Кремле
Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И. Президент пообещал, что к приезду Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная хорошая программа.
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ван и (политик), мид кнр, россия, владимир путин, китай, в мире
Ван И (политик), МИД КНР, Россия, Владимир Путин, Китай, В мире
Путин принял Ван И в Кремле

Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.
Основные заявления российского лидера перед началом переговоров:
  • Россия и Китай совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС;
  • российская сторона удовлетворена тем, как развиваются отношения с Китаем;
  • Си Цзиньпина ждут в России на 9 Мая, чтобы вместе отметить победу над фашистской Германией и милитаристской Японией;
  • к приезду китайского лидера подготовят насыщенную программу.
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Заявления китайского министра:
  • сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран;
  • дружба между Пекином и Москвой носит долгосрочный, а не конъюнктурный характер;
  • подготовка к визиту Си Цзиньпина в мае в Москву идет успешно, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
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Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Тогда обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани.
Министр иностранных дел Китая сегодня начал официальный трехдневный визит в Россию. Он провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, на которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
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Вчера, 09:00
 
Ван И (политик)МИД КНРРоссияВладимир ПутинКитайВ мире
 
 
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