https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html

Путин принял Ван И в Кремле

Путин принял Ван И в Кремле - РИА Новости, 01.04.2025

Путин принял Ван И в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:06:00+03:00

2025-04-01T16:06:00+03:00

2025-04-01T17:15:00+03:00

ван и (политик)

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владимир путин

китай

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.Основные заявления российского лидера перед началом переговоров:Заявления китайского министра:Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Тогда обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани.Министр иностранных дел Китая сегодня начал официальный трехдневный визит в Россию. Он провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, на которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.

https://ria.ru/20250401/kreml-2008626598.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008590880.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008513012.html

россия

китай

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Путин с главой МИД Китая Ван И в Кремле Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И. Президент пообещал, что к приезду Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная хорошая программа. 2025-04-01T16:06 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ван и (политик), мид кнр, россия, владимир путин, китай, в мире