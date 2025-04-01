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Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм - РИА Новости, 01.04.2025
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14:22 01.04.2025 (обновлено: 14:25 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008649592.html
Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм
Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм - РИА Новости, 01.04.2025
Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:22:00+03:00
2025-04-01T14:25:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом. Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел. Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.
https://ria.ru/20250401/putin-2008648415.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм

Путин подписал закон об уточнении порядка индексации присужденных сумм

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин изменил порядок формирования ОНК
Вчера, 14:20
Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел.
Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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