https://ria.ru/20250401/putin-2008649592.html

Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм

Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм - РИА Новости, 01.04.2025

Путин уточнил порядок индексации присужденных сумм

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:22:00+03:00

2025-04-01T14:22:00+03:00

2025-04-01T14:25:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом. Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел. Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.

https://ria.ru/20250401/putin-2008648415.html

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россия, владимир путин, общество