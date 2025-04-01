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Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 01.04.2025
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13:28 01.04.2025 (обновлено: 14:30 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:28:00+03:00
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общество
владимир путин
россия
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госдума рф
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Госдума приняла закон неделю назад, спустя два дня его одобрил Совфед.Документ предполагает комплекс мер, среди них:Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
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общество, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф, технологии
Общество, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Технологии
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству

Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с телефоном
Мужчина с телефоном - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Госдума приняла закон неделю назад, спустя два дня его одобрил Совфед.
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11 февраля, 13:50
Документ предполагает комплекс мер, среди них:
  • на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
  • их нельзя будет передавать третьим лицам, но можно — близким родственникам;
  • россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
  • при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
  • сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
  • заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
  • вызовы будут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации;
  • госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
  • такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;
  • банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов;
  • будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия;
  • банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы;
  • россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов;
  • cоздается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят за неверие
29 марта, 02:17
 
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