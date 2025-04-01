Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества
Мужчина с телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Госдума приняла закон неделю назад, спустя два дня его одобрил Совфед.
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Документ предполагает комплекс мер, среди них:
- на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
- их нельзя будет передавать третьим лицам, но можно — близким родственникам;
- россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
- при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
- сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
- заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
- вызовы будут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации;
- госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
- такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;
- банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов;
- будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия;
- банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы;
- россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов;
- cоздается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.