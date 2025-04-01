https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству

Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 01.04.2025

Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству

Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:28:00+03:00

2025-04-01T13:28:00+03:00

2025-04-01T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Госдума приняла закон неделю назад, спустя два дня его одобрил Совфед.Документ предполагает комплекс мер, среди них:Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.

https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html

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2025

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общество, владимир путин, россия, совет федерации рф, госдума рф, технологии