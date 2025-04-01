https://ria.ru/20250401/pravitelstvo-2008535928.html

Никарагуа отказалась принимать экс-президента Панамы Мартинелли

Никарагуа отказалась принимать экс-президента Панамы Мартинелли - РИА Новости, 01.04.2025

Никарагуа отказалась принимать экс-президента Панамы Мартинелли

Правительство Никарагуа выразило недоумение действиями властей Панамы, которые дали разрешение на выезд осужденного и получившего убежище экс-президента Рикардо РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:36:00+03:00

2025-04-01T02:36:00+03:00

2025-04-01T02:36:00+03:00

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МЕХИКО, 1 апр - РИА Новости. Правительство Никарагуа выразило недоумение действиями властей Панамы, которые дали разрешение на выезд осужденного и получившего убежище экс-президента Рикардо Мартинелли и сразу после этого запросили красный формуляр Интерпола в его отношении - в Манагуа сочли противоречивые действия правительства Хосе Рауля Мулино возможной юридической ловушкой и призвали разрешить это противоречие, чтобы они могли принять политического беженца. Заявление правительства опубликовал на своем сайте телевизионный Canal 4."До тех пор пока они не разрешат это противоречие, мы, как власти ответственного и гуманистического государства, не можем согласиться с тем, что мы считаем ловушкой, как против гражданина бывшего президента, которому предоставлено убежище в нашем дипломатическом представительстве, который может подвергнуться агрессивным действиям, так и против самого правительства Никарагуа, с которым провоцируется международный конфликт, который нас не интересует, и нас не касается", - говорится в заявлении правительства Никарагуа. Несостоявшийся кандидат в президенты на последних выборах, Мартинелли 8 февраля 2024 года получил убежище в посольстве Никарагуа, поскольку считал себя преследуемым по политическим мотивам и видел угрозу своей жизни и безопасности. Перед этим Верховный суд страны отклонил его апелляцию об отмене десятилетнего приговора по коррупционному делу. Глава МИД Панамы Хавьер Мартинес Ача сообщил 27 марта, что экс-президент Рикардо Мартинелли получил разрешение правительства на выезд в Никарагуа. Политик сразу сообщил, что воспользуется своим разрешением на безопасный выезд и покинет страну. Полиция Панамы получила 30 марта уведомление, что Интерпол по запросу местного судьи рассматривает вопрос о выдаче красного формуляра в отношении Мартинелли, и сообщила, что отклонила этот судебный запрос ввиду статуса беженца у политика. "Мы не понимаем, почему панамские власти сначала выдали безопасный коридор, а затем почти сразу же запросили "красное уведомление" в Интерполе по уголовным обвинениям. Такое противоречивое поведение выглядит как юридическая ловушка ... осуждаем абсурдные позиции и отношение панамских властей, позиции, которые им следует немедленно изменить, встав на сторону политической корректности и гуманизма", - сказано в сообщении правительства. Экс-президент Мартинелли в своей стране должен предстать еще перед одним судом по обвинению в отмывании средств в рамках коррупционного дела бразильского строительного гиганта Odebrecht. Он также фигурировал в разоблачительном материале Международного консорциума журналистов-расследователей "Досье Пандоры", касающемся офшорных компаний. Расследование о предполагаемой причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам было опубликовано в октябре 2021 года. Законы Никарагуа запрещают экстрадицию своих граждан, этим ранее воспользовался бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес. Он был осужден на 14 лет за преступный сговор и получил еще шесть лет по делу о неуплате налогов, после чего получил убежище и гражданство Никарагуа. Предположительно, там он сейчас скрывается от международного розыска.

https://ria.ru/20250228/nikaragua-2002080792.html

https://ria.ru/20200703/1573829683.html

https://ria.ru/20241025/briks-1980065121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никарагуа, панама, манагуа (город), рикардо мартинелли, интерпол, odebrecht