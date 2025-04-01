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ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев
ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев - РИА Новости, 01.04.2025
ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев
Введение США новых заградительных торговых пошлин на товары из Европы негативно скажутся на американских гражданах, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:47:00+03:00
2025-04-01T10:47:00+03:00
2025-04-01T10:47:00+03:00
экономика
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европа
урсула фон дер ляйен
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Введение США новых заградительных торговых пошлин на товары из Европы негативно скажутся на американских гражданах, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Неизбирательные таможенные пошлины только ухудшают ситуацию, но не улучшают ее. Таможенные пошлины в итоге лягут на плечи граждан. Для американцев таможенные пошлины превратятся в сборы на продукты питания и лекарства", - сказала фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента. Она добавила, что таможенные пошлины только усилят инфляцию в США. Кроме того, американские производители будут платить гораздо больше за компоненты, которые они закупают в Европе. "Это приведет к потере рабочих мест", - полагает фон дер Ляйен. Она назвала новые пошлины "кошмаром для импортеров". "Сегодня это не нужно ни Евросоюзу, ни США", - заключила глава ЕК.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев
Глава ЕК фон дер Ляйен: новые пошлины на товары из Европы усилят инфляцию в США