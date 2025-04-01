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ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев - РИА Новости, 01.04.2025
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10:47 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/poshliny-2008584860.html
ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев
ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев - РИА Новости, 01.04.2025
ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев
Введение США новых заградительных торговых пошлин на товары из Европы негативно скажутся на американских гражданах, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:47:00+03:00
2025-04-01T10:47:00+03:00
экономика
сша
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Введение США новых заградительных торговых пошлин на товары из Европы негативно скажутся на американских гражданах, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Неизбирательные таможенные пошлины только ухудшают ситуацию, но не улучшают ее. Таможенные пошлины в итоге лягут на плечи граждан. Для американцев таможенные пошлины превратятся в сборы на продукты питания и лекарства", - сказала фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента. Она добавила, что таможенные пошлины только усилят инфляцию в США. Кроме того, американские производители будут платить гораздо больше за компоненты, которые они закупают в Европе. "Это приведет к потере рабочих мест", - полагает фон дер Ляйен. Она назвала новые пошлины "кошмаром для импортеров". "Сегодня это не нужно ни Евросоюзу, ни США", - заключила глава ЕК.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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экономика, сша, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
ЕК предупредила о последствиях увеличения пошлин США для американцев

Глава ЕК фон дер Ляйен: новые пошлины на товары из Европы усилят инфляцию в США

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Введение США новых заградительных торговых пошлин на товары из Европы негативно скажутся на американских гражданах, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Неизбирательные таможенные пошлины только ухудшают ситуацию, но не улучшают ее. Таможенные пошлины в итоге лягут на плечи граждан. Для американцев таможенные пошлины превратятся в сборы на продукты питания и лекарства", - сказала фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Она добавила, что таможенные пошлины только усилят инфляцию в США. Кроме того, американские производители будут платить гораздо больше за компоненты, которые они закупают в Европе.
"Это приведет к потере рабочих мест", - полагает фон дер Ляйен.
Она назвала новые пошлины "кошмаром для импортеров".
"Сегодня это не нужно ни Евросоюзу, ни США", - заключила глава ЕК.
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ЭкономикаСШАЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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