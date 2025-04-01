https://ria.ru/20250401/pobeda-2008713657.html

В Туле планируют провести военный парад в День Победы

В Туле планируют провести военный парад в День Победы - РИА Новости, 01.04.2025

В Туле планируют провести военный парад в День Победы

Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:59:00+03:00

2025-04-01T16:59:00+03:00

2025-04-01T16:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

тула

тульская область

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТУЛА, 1 апр – РИА Новости. Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В День Победы основными площадками празднования остаются площадь Ленина, Казанская набережная, площадь Победы и Центральный парк. В повестке праздничных мероприятий – возложение цветов, военный парад, патриотический концерт "Честь и славу предков умножаем", концертная программа", - говорится в сообщении. Также на площади Победы, Казанской набережной и площади Ленина проведут прямую трансляцию Всероссийской минуты молчания, по окончании которой состоится акция "Синий платочек" и танцевальный флешмоб "Майский вальс". По данным пресс-службы правительства Тульской области, кульминацией празднования Дня Победы будет праздничный салют, который организует 106-я воздушно-десантная дивизия.

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тульская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, тула, тульская область, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне