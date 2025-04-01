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В Туле планируют провести военный парад в День Победы
В Туле планируют провести военный парад в День Победы - РИА Новости, 01.04.2025
В Туле планируют провести военный парад в День Победы
Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:59:00+03:00
2025-04-01T16:59:00+03:00
2025-04-01T16:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТУЛА, 1 апр – РИА Новости. Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В День Победы основными площадками празднования остаются площадь Ленина, Казанская набережная, площадь Победы и Центральный парк. В повестке праздничных мероприятий – возложение цветов, военный парад, патриотический концерт "Честь и славу предков умножаем", концертная программа", - говорится в сообщении. Также на площади Победы, Казанской набережной и площади Ленина проведут прямую трансляцию Всероссийской минуты молчания, по окончании которой состоится акция "Синий платочек" и танцевальный флешмоб "Майский вальс". По данным пресс-службы правительства Тульской области, кульминацией празднования Дня Победы будет праздничный салют, который организует 106-я воздушно-десантная дивизия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, тула, тульская область, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тула, Тульская область, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Туле планируют провести военный парад в День Победы
Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле