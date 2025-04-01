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Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:46 01.04.2025 (обновлено: 16:47 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.04.2025
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили во вторник РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:46:00+03:00
2025-04-01T16:47:00+03:00
швеция
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили во вторник в российском диппредставительстве. "Сотрудники посольства России в Швеции вручили медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" проживающим в Швеции участникам Великой Отечественной войны А. С. Паромовой, Е. Е. Гагут и А. П. Морозову", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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швеция, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
Швеция, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Посольство России в Швеции вручило ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы

© Фото : Russian Embassy, Sweden/TelegramСотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы
Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Russian Embassy, Sweden/Telegram
Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили во вторник в российском диппредставительстве.
"Сотрудники посольства России в Швеции вручили медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" проживающим в Швеции участникам Великой Отечественной войны А. С. Паромовой, Е. Е. Гагут и А. П. Морозову", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
© Фото : Russian Embassy, Sweden/TelegramСотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы
Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Russian Embassy, Sweden/Telegram
Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеШвецияРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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