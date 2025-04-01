https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.04.2025
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили во вторник РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:46:00+03:00
2025-04-01T16:46:00+03:00
2025-04-01T16:47:00+03:00
швеция
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008708119_0:240:960:780_1920x0_80_0_0_506308630dca20a2531814e8b103327e.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили во вторник в российском диппредставительстве. "Сотрудники посольства России в Швеции вручили медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" проживающим в Швеции участникам Великой Отечественной войны А. С. Паромовой, Е. Е. Гагут и А. П. Морозову", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008708119_0:228:960:948_1920x0_80_0_0_eb8959032ed1c87dcc428b4af58ef343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
Швеция, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Посольство России в Швеции вручило ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы