https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html

Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.04.2025

Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили во вторник РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:46:00+03:00

2025-04-01T16:46:00+03:00

2025-04-01T16:47:00+03:00

швеция

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили во вторник в российском диппредставительстве. "Сотрудники посольства России в Швеции вручили медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" проживающим в Швеции участникам Великой Отечественной войны А. С. Паромовой, Е. Е. Гагут и А. П. Морозову", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

швеция, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)