https://ria.ru/20250401/pobeda-2008701227.html

Эксперт назвал парад Победы в 2025 году историческим

Эксперт назвал парад Победы в 2025 году историческим - РИА Новости, 01.04.2025

Эксперт назвал парад Победы в 2025 году историческим

Список глав государств, уже подтвердивших свое присутствие на параде в честь 80-летия Победы в Москве, обусловливает его исторический характер, такое мнение... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:26:00+03:00

2025-04-01T16:26:00+03:00

2025-04-01T16:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

бразилия

китай

куба

роберт фицо

александр вучич

мигель диас-канель

день победы

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БАКУ, 1 апр – РИА Новости. Список глав государств, уже подтвердивших свое присутствие на параде в честь 80-летия Победы в Москве, обусловливает его исторический характер, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета Олег Кузнецов. "Когда я читаю список глав государств, готовых приехать в Москву для участия в Параде Победы в честь 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, то понимаю, что идея международной солидарности и кооперации в деле борьбы с нацизмом все еще жива, и этот факт не может на радовать. Это обуславливает исторический характер предстоящего Парада. Например, участие в Параде Победы президента Сербии Александра Вучича вызывает уважение, так как он принял это решение в условиях прозападной внутриполитической турбулентности. Впрочем, ситуация в этой стране настолько нестабильна, что я не удивлюсь, если Белград в начале мая накроет новая волна беспорядков, и он не сможет прилететь в Москву. Но мы всегда помним, что Сербия – одна из самых многострадальных жертв нацизма, сохранившая себя и свое национальной достоинство в многотрудной и кровопролитной борьбе за выживание и победившей в ней", - сказал собеседник РИА Новости. По словам историка, многих может удивить приезд в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулы да Силвы, но тут тоже необходимо учитывать ряд факторов. "Сегодня в России мало кто знает, что Бразилия – единственная южноамериканская страна, которая реально воевала против гитлеровской Германии и ее союзников на суше, на море и в воздухе. После разгрома вермахтом американского экспедиционного корпуса в Италии в сражении при Монте-Кассино образовавшуюся дыру в боевых порядках направили затыкать именно бразильских пехотинцев. В Бразилии с большим уважением относятся к своим ветеранам Второй мировой войны, и там победа над нацизмом – не пустой звук, а предмет национальной гордости. А нынешний президент Бразилии – политик, умеющий отличать фундаментальные ценности от сиюминутной политической конъюнктуры", - отметил эксперт. Кузнецов подчеркнул, что также не стоит удивляться приезду в Москву и президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля 9 мая. "Дело не только в том, что с момента национальной революции на Кубе 1958 года наши страны связывают особые отношения, но и в том, что Куба – одна из немногих, если не единственная центральноамериканская страна, участвовавшая в программах лендлиза, а с ее территории шла охота за германскими подводными лодками. И в этом случае все объяснимо и все логично. Присутствие на Параде Победы посла еврейского государства Израиль в Российской Федерации Симоны Гальперин в качестве официального представителя своей страны также не должно вызывать удивления. Само образование этого государства... стало результатом Великой Победы и плодом активной внешнеполитической деятельности советской дипломатии, о чем в Израиле, кстати, очень хорошо помнят", - отметил историк. По его словам, удивительным фактом является согласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо. "Общеизвестно, что после расчленения гитлеровской Германией совместно с Польшей Чехословакии в 1937 году на территории Словакии в 1939 году было создано пронацистское государство во главе с Йозефом Тисо. Более того, две словацкие дивизии в составе 17-й полевой армии вермахта воевали против Красной Армии на Северном Кавказе. Однако в истории этой страны было и антифашистское Словацкое национальное восстание 1944 года. Премьер Фицо явно был поставлен перед непростым историческим выбором, на чьей стороне – света или тьмы – ему быть, и он, похоже, свою сторону выбрал. И свой выбор он сделал совершенно сознательно, вопреки политической конъюнктуре, и это обстоятельство заставляет уважать его еще больше", - сказал собеседник агентства. Эксперт подчеркнул, что наибольшее внимание привлечет к себе, безусловно, участие в Параде Победы председателя КНР Си Цзиньпина. "Китай – самая пострадавшая во Второй мировой войне страна, для которой она началась не 1 сентября 1939 года как в Европе, а на два года раньше, 7 июля 1937 года. В Китае хорошо знают и помнят, что только вмешательство Красной Армии в августе 1945 года в войну на континентальном театре военных действий позволило уничтожить прояпонские государства Манчжоу Го и Манцзян в Северном Китае... и восстановить территориальную целостность страны. Только благодаря стремительной победе Советского Союза в войне с Японией Китай избежал иностранной интервенции. Поэтому у России и Китая есть не только общие экономические и энергетические интересы, но и общая история, заветам которой они продолжают следовать", - подытожил историк.

https://ria.ru/20250328/medvedev-2007960379.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html

https://ria.ru/20250329/rossija-2008126943.html

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китай

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бразилия, китай, куба, роберт фицо, александр вучич, мигель диас-канель, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне