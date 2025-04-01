Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН
Глава МИД Китая Ван И призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН.
Глава МИД Китая напомнил, что "на основе великой победы Китай, Россия с другими основными союзниками антифашистской коалиции вместе создали Организацию Объединенных Наций и совместно разработали ряд важных международных документов, в том числе Устав ООН, которые заложили краеугольный камень современного миропорядка и установили основные нормы современных международных отношений".
"Мы должны совместными усилиями защищать послевоенный миропорядок, под эгидой 80-летия основания ООН твердо отстаивать ее авторитет и статус, претворять в жизнь подлинную многосторонность и содействовать соблюдению всеми странами целей и принципов Устава ООН", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.