https://ria.ru/20250401/oon-2008544439.html

Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН

Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН

Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:37:00+03:00

2025-04-01T05:37:00+03:00

2025-04-01T05:47:00+03:00

в мире

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китай

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН. Глава МИД Китая напомнил, что "на основе великой победы Китай, Россия с другими основными союзниками антифашистской коалиции вместе создали Организацию Объединенных Наций и совместно разработали ряд важных международных документов, в том числе Устав ООН, которые заложили краеугольный камень современного миропорядка и установили основные нормы современных международных отношений". "Мы должны совместными усилиями защищать послевоенный миропорядок, под эгидой 80-летия основания ООН твердо отстаивать ее авторитет и статус, претворять в жизнь подлинную многосторонность и содействовать соблюдению всеми странами целей и принципов Устава ООН", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008538551.html

https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, оон