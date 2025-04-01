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Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН - РИА Новости, 01.04.2025
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05:37 01.04.2025 (обновлено: 05:47 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/oon-2008544439.html
Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН
Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:37:00+03:00
2025-04-01T05:47:00+03:00
в мире
россия
китай
украина
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
оон
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН. Глава МИД Китая напомнил, что "на основе великой победы Китай, Россия с другими основными союзниками антифашистской коалиции вместе создали Организацию Объединенных Наций и совместно разработали ряд важных международных документов, в том числе Устав ООН, которые заложили краеугольный камень современного миропорядка и установили основные нормы современных международных отношений". "Мы должны совместными усилиями защищать послевоенный миропорядок, под эгидой 80-летия основания ООН твердо отстаивать ее авторитет и статус, претворять в жизнь подлинную многосторонность и содействовать соблюдению всеми странами целей и принципов Устава ООН", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008538551.html
https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html
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в мире, россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, оон
В мире, Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ООН
Глава МИД Китая призвал отстаивать авторитет и статус ООН

Глава МИД Китая Ван И призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию призвал твердо отстаивать авторитет и статус ООН.
Глава МИД Китая напомнил, что "на основе великой победы Китай, Россия с другими основными союзниками антифашистской коалиции вместе создали Организацию Объединенных Наций и совместно разработали ряд важных международных документов, в том числе Устав ООН, которые заложили краеугольный камень современного миропорядка и установили основные нормы современных международных отношений".
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"Мы должны совместными усилиями защищать послевоенный миропорядок, под эгидой 80-летия основания ООН твердо отстаивать ее авторитет и статус, претворять в жизнь подлинную многосторонность и содействовать соблюдению всеми странами целей и принципов Устава ООН", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
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В миреРоссияКитайУкраинаВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий ПесковООН
 
 
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