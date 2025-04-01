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В Совфеде оценили целесообразность участия присяжных в судах по нацизму - РИА Новости, 01.04.2025
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11:56 01.04.2025 (обновлено: 11:58 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/natsizm-2008602174.html
В Совфеде оценили целесообразность участия присяжных в судах по нацизму
В Совфеде оценили целесообразность участия присяжных в судах по нацизму - РИА Новости, 01.04.2025
В Совфеде оценили целесообразность участия присяжных в судах по нацизму
Целесообразность использования института присяжных в судах по делам о реабилитации нацизма вызывает сомнения, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:56:00+03:00
2025-04-01T11:58:00+03:00
россия
анатолий разинкин
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Целесообразность использования института присяжных в судах по делам о реабилитации нацизма вызывает сомнения, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Следует отметить, что уголовные дела о фактах реабилитации нацизма подсудны суду субъекта РФ с участием присяжных заседателей. Данное преступление относится к категории небольшой и средней тяжести. И целесообразность института присяжных заседателей именно применительно к этому составу преступлений вызывает определенные сомнения", - сказал Разинкин.
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россия, анатолий разинкин, совет федерации рф
Россия, Анатолий Разинкин, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили целесообразность участия присяжных в судах по нацизму

Разинкин: участие присяжных в делах о реабилитации нацизма нецелесообразно

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Целесообразность использования института присяжных в судах по делам о реабилитации нацизма вызывает сомнения, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.
«
"Следует отметить, что уголовные дела о фактах реабилитации нацизма подсудны суду субъекта РФ с участием присяжных заседателей. Данное преступление относится к категории небольшой и средней тяжести. И целесообразность института присяжных заседателей именно применительно к этому составу преступлений вызывает определенные сомнения", - сказал Разинкин.
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