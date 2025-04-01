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Музей бомжей в Петербурге принял первых посетителей - РИА Новости, 01.04.2025
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Культура
 
11:47 01.04.2025 (обновлено: 14:48 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/muzej-2008598086.html
Музей бомжей в Петербурге принял первых посетителей
Музей бомжей в Петербурге принял первых посетителей - РИА Новости, 01.04.2025
Музей бомжей в Петербурге принял первых посетителей
В историческом центре Петербурга открылся Музей бомжей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В историческом центре Петербурга открылся Музей бомжей, передает корреспондент РИА Новости.Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, которая рассказала о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции.В числе экспонатов можно увидеть не только фигуру странника XIV века, но и инсталляцию, которая изображает петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции.Музей, который находится в подвальном помещении площадью около 130 квадратных метров на Гороховой улице, пока обслуживает только экскурсии, их продолжительность — около часа. Как сообщил РИА Новости инициатор проекта Антон Бородин, в дальнейшем появится возможность индивидуального посещения.&quot;Пока стоимость билета составляет 650 рублей с человека, в эту сумму включено экскурсионное обслуживание. Это в определенном смысле скидка за то, что наши помещения оборудованы не полностью, например, пока нет полноценного гардероба. Через две недели, когда все будет готово, мы планируем повысить стоимость до 850 рублей&quot;, — сказал он.По словам Бородина, для посетителей не установлена система скидок, но если кто-либо из ветеранов Великой Отечественной войны захочет осмотреть экспозицию, его пустят бесплатно.Организаторы нового музея рассказывали агентству, что его открытие преследует в первую очередь историко-познавательные цели, проведение сомнительных перформансов не планируется. При этом лиц без определенного места жительства бесплатно пускать в музей не будут.Авторы проекта назвали его антологией бродяжничества и исследованием "на стыке истории, социологии и антропологии".
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Музей бомжей в Петербурге
Музей бомжей открылся в историческом центре Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, которая рассказала о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции. Организаторы музея рассказывали агентству, что его открытие преследует, в первую очередь, историко-познавательные цели.
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санкт-петербург, общество, россия
Культура, Санкт-Петербург, Общество, Россия
Музей бомжей в Петербурге принял первых посетителей

В центре Петербурга открылся Музей бомжей и принял первых посетителей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В историческом центре Петербурга открылся Музей бомжей, передает корреспондент РИА Новости.
Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, которая рассказала о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие Музея бомжей в Санкт-Петербурге
Открытие Музея бомжей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Открытие Музея бомжей в Санкт-Петербурге
В числе экспонатов можно увидеть не только фигуру странника XIV века, но и инсталляцию, которая изображает петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции.
Музей, который находится в подвальном помещении площадью около 130 квадратных метров на Гороховой улице, пока обслуживает только экскурсии, их продолжительность — около часа.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие Музея бомжей в Санкт-Петербурге
Открытие Музея бомжей в Центральном районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Открытие Музея бомжей в Санкт-Петербурге
Как сообщил РИА Новости инициатор проекта Антон Бородин, в дальнейшем появится возможность индивидуального посещения.
«

"Пока стоимость билета составляет 650 рублей с человека, в эту сумму включено экскурсионное обслуживание. Это в определенном смысле скидка за то, что наши помещения оборудованы не полностью, например, пока нет полноценного гардероба. Через две недели, когда все будет готово, мы планируем повысить стоимость до 850 рублей", — сказал он.

По словам Бородина, для посетителей не установлена система скидок, но если кто-либо из ветеранов Великой Отечественной войны захочет осмотреть экспозицию, его пустят бесплатно.
Организаторы нового музея рассказывали агентству, что его открытие преследует в первую очередь историко-познавательные цели, проведение сомнительных перформансов не планируется. При этом лиц без определенного места жительства бесплатно пускать в музей не будут.
Авторы проекта назвали его антологией бродяжничества и исследованием "на стыке истории, социологии и антропологии".
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