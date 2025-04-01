https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008751530.html

МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР

МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР - РИА Новости, 01.04.2025

МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой выразил надежду, что США и ЕС поднимут вопрос о вывозе или уничтожении российских боеприпасов со складов в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:01:00+03:00

2025-04-01T19:01:00+03:00

2025-04-01T19:01:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой выразил надежду, что США и ЕС поднимут вопрос о вывозе или уничтожении российских боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. "Еще один вопрос - это, конечно, незаконное российское военное присутствие в приднестровском регионе, а также амуниция, которая там находится, большая часть которой должна быть утилизирована, поскольку ее нельзя транспортировать, она очень старая. Но это возможность для наших друзей в ЕС и в Вашингтоне наконец-то освободить регион. Когда будут вестись дискуссии с Кремлем о снятии санкций, тогда это, безусловно, могло бы быть предметом для обсуждения", - заявил Попшой, выступая на форуме Атлантического совета. По словам вице-премьера, на складах в Приднестровье хранится 220 тонн амуниции и вооружения. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997879171.html

https://ria.ru/20240929/pridnestrove-1975337262.html

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в мире, молдавия, россия, михай попшой, сергей шойгу, майя санду, евросоюз, атлантический совет