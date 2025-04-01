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МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР - РИА Новости, 01.04.2025
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19:01 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008751530.html
МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР
МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР - РИА Новости, 01.04.2025
МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой выразил надежду, что США и ЕС поднимут вопрос о вывозе или уничтожении российских боеприпасов со складов в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:01:00+03:00
2025-04-01T19:01:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой выразил надежду, что США и ЕС поднимут вопрос о вывозе или уничтожении российских боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. "Еще один вопрос - это, конечно, незаконное российское военное присутствие в приднестровском регионе, а также амуниция, которая там находится, большая часть которой должна быть утилизирована, поскольку ее нельзя транспортировать, она очень старая. Но это возможность для наших друзей в ЕС и в Вашингтоне наконец-то освободить регион. Когда будут вестись дискуссии с Кремлем о снятии санкций, тогда это, безусловно, могло бы быть предметом для обсуждения", - заявил Попшой, выступая на форуме Атлантического совета. По словам вице-премьера, на складах в Приднестровье хранится 220 тонн амуниции и вооружения. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997879171.html
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в мире, молдавия, россия, михай попшой, сергей шойгу, майя санду, евросоюз, атлантический совет
В мире, Молдавия, Россия, Михай Попшой, Сергей Шойгу, Майя Санду, Евросоюз, Атлантический совет
МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР

Попшой: США и ЕС могут поднять вопрос о вывозе боеприпасов из Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой выразил надежду, что США и ЕС поднимут вопрос о вывозе или уничтожении российских боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
"Еще один вопрос - это, конечно, незаконное российское военное присутствие в приднестровском регионе, а также амуниция, которая там находится, большая часть которой должна быть утилизирована, поскольку ее нельзя транспортировать, она очень старая. Но это возможность для наших друзей в ЕС и в Вашингтоне наконец-то освободить регион. Когда будут вестись дискуссии с Кремлем о снятии санкций, тогда это, безусловно, могло бы быть предметом для обсуждения", - заявил Попшой, выступая на форуме Атлантического совета.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Решение по снарядам в Колбасне за Россией, заявил глава МИД Приднестровья
7 февраля, 08:00
По словам вице-премьера, на складах в Приднестровье хранится 220 тонн амуниции и вооружения.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье
29 сентября 2024, 13:08
 
В миреМолдавияРоссияМихай ПопшойСергей ШойгуМайя СандуЕвросоюзАтлантический совет
 
 
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