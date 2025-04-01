МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР
Попшой: США и ЕС могут поднять вопрос о вывозе боеприпасов из Приднестровья
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой выразил надежду, что США и ЕС поднимут вопрос о вывозе или уничтожении российских боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
"Еще один вопрос - это, конечно, незаконное российское военное присутствие в приднестровском регионе, а также амуниция, которая там находится, большая часть которой должна быть утилизирована, поскольку ее нельзя транспортировать, она очень старая. Но это возможность для наших друзей в ЕС и в Вашингтоне наконец-то освободить регион. Когда будут вестись дискуссии с Кремлем о снятии санкций, тогда это, безусловно, могло бы быть предметом для обсуждения", - заявил Попшой, выступая на форуме Атлантического совета.
По словам вице-премьера, на складах в Приднестровье хранится 220 тонн амуниции и вооружения.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Тирасполе обвинили Молдавию в подготовке нападения на Приднестровье
29 сентября 2024, 13:08