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Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин

Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин - РИА Новости, 01.04.2025

Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин

Заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин умер на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:56:00+03:00

2025-04-01T16:56:00+03:00

2025-04-01T17:40:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин умер на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба КС."Первого апреля 2025 года в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Петрович Маврин. <...> Его уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала. Уход Сергея Петровича — невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества", — говорится в заявлении. В феврале 2005 года Маврина назначили на должность судьи КС, а в 2009-м —заместителем председателя госоргана. В течение 13 лет он возглавлял кафедру трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, занимал пост замдекана юридического факультета, оставаясь при этом лектором и научным руководителем аспирантов и соискателей ученых степеней.Маврин был членом экспертного совета комитета Госдумы третьего созыва по труду и социальной политике. На протяжении десяти лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ), входящей в систему ООН.

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россия, сергей маврин, конституционный суд рф, санкт-петербург, оон, госдума рф, санкт-петербургский государственный университет