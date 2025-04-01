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Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин - РИА Новости, 01.04.2025
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16:56 01.04.2025 (обновлено: 17:40 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/mavrin-2008712287.html
Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин
Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин - РИА Новости, 01.04.2025
Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин
Заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин умер на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:56:00+03:00
2025-04-01T17:40:00+03:00
россия
сергей маврин
конституционный суд рф
санкт-петербург
оон
госдума рф
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин умер на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба КС."Первого апреля 2025 года в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Петрович Маврин. &lt;...&gt; Его уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала. Уход Сергея Петровича — невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества", — говорится в заявлении. В феврале 2005 года Маврина назначили на должность судьи КС, а в 2009-м —заместителем председателя госоргана. В течение 13 лет он возглавлял кафедру трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, занимал пост замдекана юридического факультета, оставаясь при этом лектором и научным руководителем аспирантов и соискателей ученых степеней.Маврин был членом экспертного совета комитета Госдумы третьего созыва по труду и социальной политике. На протяжении десяти лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ), входящей в систему ООН.
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россия, сергей маврин, конституционный суд рф, санкт-петербург, оон, госдума рф, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Сергей Маврин, Конституционный суд РФ, Санкт-Петербург, ООН, Госдума РФ, Санкт-Петербургский государственный университет
Умер зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин

Зампредседателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин умер в возрасте 73 лет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин
Заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин умер на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба КС.
"Первого апреля 2025 года в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Петрович Маврин. <...> Его уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала. Уход Сергея Петровича — невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества", — говорится в заявлении.
В феврале 2005 года Маврина назначили на должность судьи КС, а в 2009-м —заместителем председателя госоргана. В течение 13 лет он возглавлял кафедру трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, занимал пост замдекана юридического факультета, оставаясь при этом лектором и научным руководителем аспирантов и соискателей ученых степеней.
Маврин был членом экспертного совета комитета Госдумы третьего созыва по труду и социальной политике. На протяжении десяти лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ), входящей в систему ООН.
 
РоссияСергей МавринКонституционный суд РФСанкт-ПетербургООНГосдума РФСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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