https://ria.ru/20250401/kripta-2008647036.html

ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников

ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников - РИА Новости, 01.04.2025

ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников

Федеральная служба судебных приставов с другими ведомствами работает над методикой изъятия у преступников криптовалюты и биткоинов, сообщил директор ФССП... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:16:00+03:00

2025-04-01T14:16:00+03:00

2025-04-01T14:16:00+03:00

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов с другими ведомствами работает над методикой изъятия у преступников криптовалюты и биткоинов, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, выступая в комитете в Совете Федерации. "Есть один прецедент. В ходе (расследования – ред.) уголовного дела выявлены биткоины, и сейчас мы с соответствующими уполномоченными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов… Но первый прецедент создан, мы с другими органами вырабатываем, как с этим будем работать. Пока не нашли решения, ищем", - сказал Аристов, отвечая на вопрос сенаторов, как служба намерена изымать и реализовывать криптовалюту, если она стала предметом преступления.

https://ria.ru/20250311/moskva-2004230060.html

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дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), совет федерации рф, россия