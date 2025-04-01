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ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников - РИА Новости, 01.04.2025
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14:16 01.04.2025
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ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников
ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников - РИА Новости, 01.04.2025
ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников
Федеральная служба судебных приставов с другими ведомствами работает над методикой изъятия у преступников криптовалюты и биткоинов, сообщил директор ФССП... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:16:00+03:00
2025-04-01T14:16:00+03:00
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов с другими ведомствами работает над методикой изъятия у преступников криптовалюты и биткоинов, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, выступая в комитете в Совете Федерации. "Есть один прецедент. В ходе (расследования – ред.) уголовного дела выявлены биткоины, и сейчас мы с соответствующими уполномоченными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов… Но первый прецедент создан, мы с другими органами вырабатываем, как с этим будем работать. Пока не нашли решения, ищем", - сказал Аристов, отвечая на вопрос сенаторов, как служба намерена изымать и реализовывать криптовалюту, если она стала предметом преступления.
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дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), совет федерации рф, россия
Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Совет Федерации РФ, Россия
ФССП работает над методикой изъятия биткоинов у преступников

Глава ФССП Аристов: работаем над методикой изъятия криптовалюты и биткоинов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов с другими ведомствами работает над методикой изъятия у преступников криптовалюты и биткоинов, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, выступая в комитете в Совете Федерации.
«
"Есть один прецедент. В ходе (расследования – ред.) уголовного дела выявлены биткоины, и сейчас мы с соответствующими уполномоченными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов… Но первый прецедент создан, мы с другими органами вырабатываем, как с этим будем работать. Пока не нашли решения, ищем", - сказал Аристов, отвечая на вопрос сенаторов, как служба намерена изымать и реализовывать криптовалюту, если она стала предметом преступления.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте
11 марта, 08:44
 
Дмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Совет Федерации РФРоссия
 
 
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