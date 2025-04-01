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Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 01.04.2025
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14:52 01.04.2025 (обновлено: 14:53 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kredit-2008663197.html
Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 01.04.2025
Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:52:00+03:00
2025-04-01T14:53:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
объединенное кредитное бюро (окб)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного Бюро за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 миллиона заявок (91,5%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тысяч граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 114 тысяч граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках – 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО – 37 тысяч граждан (0,5%). "За месяц 129,5 тысячи граждан направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов", - сообщает ОКБ. Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 тысячи самозапретов. В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также: Московская область – 621,9 тысячи, Санкт-Петербург – 475,4 тысячи, Башкирия – 271,6 тысячи, Свердловская область – 259,2 тысячи, Краснодарский край – 253,2 тысячи, Татарстан – 220,2 тысячи, Челябинская область – 197,9 тысячи, Новосибирская область – 184,6 тысячи, Нижегородская область – 175,6 тысячи.
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, объединенное кредитное бюро (окб), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Объединенное кредитное бюро (ОКБ), Общество
Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самозапрет на кредиты через "Госуслуги". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"По данным Объединенного кредитного Бюро за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 миллиона заявок (91,5%)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тысяч граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 114 тысяч граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках – 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО – 37 тысяч граждан (0,5%).
"За месяц 129,5 тысячи граждан направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов", - сообщает ОКБ.
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11 марта, 12:14
Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 тысячи самозапретов.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также: Московская область – 621,9 тысячи, Санкт-Петербург – 475,4 тысячи, Башкирия – 271,6 тысячи, Свердловская область – 259,2 тысячи, Краснодарский край – 253,2 тысячи, Татарстан – 220,2 тысячи, Челябинская область – 197,9 тысячи, Новосибирская область – 184,6 тысячи, Нижегородская область – 175,6 тысячи.
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