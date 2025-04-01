https://ria.ru/20250401/kredit-2008663197.html

Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 01.04.2025

Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:52:00+03:00

2025-04-01T14:52:00+03:00

2025-04-01T14:53:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

объединенное кредитное бюро (окб)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002483701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed2bf028b85efd9e37dacc9e8dd05a89.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного Бюро за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 миллиона заявок (91,5%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тысяч граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 114 тысяч граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках – 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО – 37 тысяч граждан (0,5%). "За месяц 129,5 тысячи граждан направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов", - сообщает ОКБ. Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 тысячи самозапретов. В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также: Московская область – 621,9 тысячи, Санкт-Петербург – 475,4 тысячи, Башкирия – 271,6 тысячи, Свердловская область – 259,2 тысячи, Краснодарский край – 253,2 тысячи, Татарстан – 220,2 тысячи, Челябинская область – 197,9 тысячи, Новосибирская область – 184,6 тысячи, Нижегородская область – 175,6 тысячи.

https://ria.ru/20250331/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, объединенное кредитное бюро (окб), общество