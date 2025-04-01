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Посольство России в Южной Корее рекомендовало не участвовать в акциях - РИА Новости, 01.04.2025
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14:49 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/koreya-2008662060.html
Посольство России в Южной Корее рекомендовало не участвовать в акциях
Посольство России в Южной Корее рекомендовало не участвовать в акциях - РИА Новости, 01.04.2025
Посольство России в Южной Корее рекомендовало не участвовать в акциях
Посольство России в Республике Корея рекомендовало российским гражданам избегать участия в массовых акциях в день вынесения решения по импичменту южнокорейского РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:49:00+03:00
2025-04-01T14:49:00+03:00
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СЕУЛ, 1 апр - РИА Новости. Посольство России в Республике Корея рекомендовало российским гражданам избегать участия в массовых акциях в день вынесения решения по импичменту южнокорейского президента Юн Сок Ёля. "В связи с объявлением Конституционным судом РК даты оглашения вердикта по делу об импичменте президента Республики Корея Юн Сок Ёля (4 апреля...) рекомендуем находящимся в Республике Корея гражданам Российской Федерации воздерживаться от участия в политических акциях и посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Аналогичную рекомендацию опубликовало на своей странице и генеральное консульство России в Пусане. Конституционный суд РК во вторник сообщил, что вынесет решение по делу об импичменте президента в пятницу. Заседание, как ожидается, будет открытым, к нему будут допущены обычные граждане, телеканалы будут вести прямую трансляцию из зала суда. Парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля 14 декабря 2024 года, спустя 11 дней после объявления им военного положения, отмененного по требованию депутатов и продлившегося всего шесть часов. Таким образом, рассмотрение дела об импичменте Юн Сок Ёля завершится спустя 111 дней после поступления дела в суд и через 38 дней после завершения судебных прений. В рамках данного разбирательства Конституционный суд провёл 11 судебных заседаний и заслушал 16 свидетелей, оценивая соответствие действий президента конституции и законам. В истории конституционного судопроизводства Южной Кореи было три случая, когда рассматривалось дело об импичменте президента. Дело Юн Сок Ёля стало самым длительным по сроку совещания судей перед вынесением решения. Если Конституционный суд отрешит от должности Юн Сок Ёля, выборы нового главы государства состоятся в течение 60 дней, их победитель вступит в должность президента Республики Корея на следующий же день. Если же импичмент будет отклонен, Юн Сок Ёль сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. Срок его полномочий заканчивается 9 мая 2027 года, выборы нового президента в этом случае должны будут пройти 3 марта того же года.
https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html
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в мире, россия, южная корея, пусан, юн сок ель
В мире, Россия, Южная Корея, Пусан, Юн Сок Ель
Посольство России в Южной Корее рекомендовало не участвовать в акциях

Посольство РФ в Сеуле рекомендовало быть осторожнее в день решения по импичменту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 1 апр - РИА Новости. Посольство России в Республике Корея рекомендовало российским гражданам избегать участия в массовых акциях в день вынесения решения по импичменту южнокорейского президента Юн Сок Ёля.
«
"В связи с объявлением Конституционным судом РК даты оглашения вердикта по делу об импичменте президента Республики Корея Юн Сок Ёля (4 апреля...) рекомендуем находящимся в Республике Корея гражданам Российской Федерации воздерживаться от участия в политических акциях и посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
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Аналогичную рекомендацию опубликовало на своей странице и генеральное консульство России в Пусане.
Конституционный суд РК во вторник сообщил, что вынесет решение по делу об импичменте президента в пятницу. Заседание, как ожидается, будет открытым, к нему будут допущены обычные граждане, телеканалы будут вести прямую трансляцию из зала суда.
Парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля 14 декабря 2024 года, спустя 11 дней после объявления им военного положения, отмененного по требованию депутатов и продлившегося всего шесть часов. Таким образом, рассмотрение дела об импичменте Юн Сок Ёля завершится спустя 111 дней после поступления дела в суд и через 38 дней после завершения судебных прений. В рамках данного разбирательства Конституционный суд провёл 11 судебных заседаний и заслушал 16 свидетелей, оценивая соответствие действий президента конституции и законам.
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В истории конституционного судопроизводства Южной Кореи было три случая, когда рассматривалось дело об импичменте президента. Дело Юн Сок Ёля стало самым длительным по сроку совещания судей перед вынесением решения.
Если Конституционный суд отрешит от должности Юн Сок Ёля, выборы нового главы государства состоятся в течение 60 дней, их победитель вступит в должность президента Республики Корея на следующий же день. Если же импичмент будет отклонен, Юн Сок Ёль сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. Срок его полномочий заканчивается 9 мая 2027 года, выборы нового президента в этом случае должны будут пройти 3 марта того же года.
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