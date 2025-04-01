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Ван И рассказал, на что повлияют решения России и США - РИА Новости, 01.04.2025
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05:05 01.04.2025 (обновлено: 05:06 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/konfiguratsija-2008541871.html
Ван И рассказал, на что повлияют решения России и США
Ван И рассказал, на что повлияют решения России и США - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И рассказал, на что повлияют решения России и США
Россия и США несут на себе весомую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность, от их решений будет зависеть конфигурация мироустройства,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:05:00+03:00
2025-04-01T05:06:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
ван и (политик)
мид кнр
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Россия и США несут на себе весомую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность, от их решений будет зависеть конфигурация мироустройства, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Россия и США - ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете, в первую очередь глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня"). "От того, какое решение принято Москвой и Вашингтоном, будет зависеть веяние времени и конфигурация мироустройства. Так что это будет постоянно находиться в центре внимания мирового сообщества", - добавил он.
https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008525111.html
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в мире, сша, россия, москва, ван и (политик), мид кнр, оон
В мире, США, Россия, Москва, Ван И (политик), МИД КНР, ООН
Ван И рассказал, на что повлияют решения России и США

Ван И: от решений России и США будет зависеть конфигурация мироустройства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Россия и США несут на себе весомую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность, от их решений будет зависеть конфигурация мироустройства, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Россия и США - ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете, в первую очередь глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня").
"От того, какое решение принято Москвой и Вашингтоном, будет зависеть веяние времени и конфигурация мироустройства. Так что это будет постоянно находиться в центре внимания мирового сообщества", - добавил он.
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И оценил нормализацию отношений России и США
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В миреСШАРоссияМоскваВан И (политик)МИД КНРООН
 
 
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