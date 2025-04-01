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Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kondrashovka-2008554327.html
Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко
Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.04.2025
Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко
Российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:02:00+03:00
2025-04-01T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганск
андрей марочко
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На данный момент наши войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка и выбивают противника с северных окраин. Также идут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в Колесниковке нанесено огневое поражение украинским войскам и возвращена ранее утраченная позиция. Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде районов Харьковской области, в том числе в районе населенного пункта Кондрашовка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, луганск, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганск, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко

Марочко: российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На данный момент наши войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка и выбивают противника с северных окраин. Также идут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в Колесниковке нанесено огневое поражение украинским войскам и возвращена ранее утраченная позиция.
Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде районов Харьковской области, в том числе в районе населенного пункта Кондрашовка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганскАндрей МарочкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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