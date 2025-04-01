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Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко

Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.04.2025

Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко

Российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:02:00+03:00

2025-04-01T08:02:00+03:00

2025-04-01T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганск

андрей марочко

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На данный момент наши войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка и выбивают противника с северных окраин. Также идут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в Колесниковке нанесено огневое поражение украинским войскам и возвращена ранее утраченная позиция. Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде районов Харьковской области, в том числе в районе населенного пункта Кондрашовка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, луганск, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность