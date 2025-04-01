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Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко
Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.04.2025
Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко
Российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:02:00+03:00
2025-04-01T08:02:00+03:00
2025-04-01T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганск
андрей марочко
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На данный момент наши войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка и выбивают противника с северных окраин. Также идут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в Колесниковке нанесено огневое поражение украинским войскам и возвращена ранее утраченная позиция. Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде районов Харьковской области, в том числе в районе населенного пункта Кондрашовка.
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харьковская область, луганск, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганск, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска закрепились в Кондрашовке, сообщил Марочко
Марочко: российские войска закрепились в Кондрашовке в Харьковской области