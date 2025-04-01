https://ria.ru/20250401/knr-2008698100.html

Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию

Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию

Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:16:00+03:00

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россия

мид кнр

в мире

китай

москва

си цзиньпин

ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД Китая Ван И.Как подчеркнул Ван И, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20250401/knr-2008699581.html

россия

китай

москва

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россия, мид кнр, в мире, китай, москва, си цзиньпин, ван и (политик), сергей лавров