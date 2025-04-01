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Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
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16:16 01.04.2025 (обновлено: 16:24 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/knr-2008698100.html
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию
Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД... РИА Новости, 01.04.2025
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россия
мид кнр
в мире
китай
москва
си цзиньпин
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД Китая Ван И.Как подчеркнул Ван И, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.
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россия, мид кнр, в мире, китай, москва, си цзиньпин, ван и (политик), сергей лавров
Россия, МИД КНР, В мире, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Сергей Лавров
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию

Ван И: визит Си Цзиньпина в РФ придаст новый импульс отношениям двух стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД Китая Ван И.
Как подчеркнул Ван И, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.
Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.
Глава МИД КНР: между Китаем и Россией углубляется международное взаимодействие - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая рассказал о долгосрочной дружбе между Пекином и Москвой
Вчера, 16:20
 
РоссияМИД КНРВ миреКитайМоскваСи ЦзиньпинВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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