https://ria.ru/20250401/knr-2008698100.html
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию
Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:16:00+03:00
2025-04-01T16:16:00+03:00
2025-04-01T16:24:00+03:00
россия
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си цзиньпин
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД Китая Ван И.Как подчеркнул Ван И, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20250401/knr-2008699581.html
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россия, мид кнр, в мире, китай, москва, си цзиньпин, ван и (политик), сергей лавров
Россия, МИД КНР, В мире, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Сергей Лавров
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию
Ван И: визит Си Цзиньпина в РФ придаст новый импульс отношениям двух стран