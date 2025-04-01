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Глава МИД Китая рассказал о подготовке визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
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16:14 01.04.2025 (обновлено: 16:59 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008697793.html
Глава МИД Китая рассказал о подготовке визита Си Цзиньпина в Россию
Глава МИД Китая рассказал о подготовке визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая рассказал о подготовке визита Си Цзиньпина в Россию
Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:14:00+03:00
2025-04-01T16:59:00+03:00
россия
ван и (политик)
си цзиньпин
мид кнр
китай
москва
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД Китая Ван И."Вы правильно отметили, что главной задачей моей нынешней поездки является подготовка к визиту председателя Си Цзиньпина, его участию в торжествах, которые состоятся в начале мая. В преддверии встречи с вами сейчас мы с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым уже всесторонне сверили часы по подготовке этого визита. В целом, можно сказать, что подготовка идет вполне успешно", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Как подчеркнул Ван И, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина."Уверен в том, что предстоящая поездка председателя в Россию, а также ваша поездка в Китай обязательно придаст новые импульсы развитию двусторонних отношений", - сказал он.Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь" - ред.) и ЕАЭС.
https://ria.ru/20250401/privet-2008697613.html
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россия, ван и (политик), си цзиньпин, мид кнр, китай, москва
Россия, Ван И (политик), Си Цзиньпин, МИД КНР, Китай, Москва
Глава МИД Китая рассказал о подготовке визита Си Цзиньпина в Россию

Ван И назвал подготовку визита Си Цзиньпина в Россию в мае успешной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД Китая Ван И.
"Вы правильно отметили, что главной задачей моей нынешней поездки является подготовка к визиту председателя Си Цзиньпина, его участию в торжествах, которые состоятся в начале мая. В преддверии встречи с вами сейчас мы с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым уже всесторонне сверили часы по подготовке этого визита. В целом, можно сказать, что подготовка идет вполне успешно", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча Владимира Путина и Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина
Вчера, 16:13
Как подчеркнул Ван И, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.
"Уверен в том, что предстоящая поездка председателя в Россию, а также ваша поездка в Китай обязательно придаст новые импульсы развитию двусторонних отношений", - сказал он.
Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин рассказал о программе предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию
Вчера, 16:51
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь" - ред.) и ЕАЭС.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире
Вчера, 09:00
 
РоссияВан И (политик)Си ЦзиньпинМИД КНРКитайМосква
 
 
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