Глава МИД Китая рассказал о подготовке визита Си Цзиньпина в Россию
Ван И назвал подготовку визита Си Цзиньпина в Россию в мае успешной
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне идет успешно, заявил глава МИД Китая Ван И.
"Вы правильно отметили, что главной задачей моей нынешней поездки является подготовка к визиту председателя Си Цзиньпина, его участию в торжествах, которые состоятся в начале мая. В преддверии встречи с вами сейчас мы с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым уже всесторонне сверили часы по подготовке этого визита. В целом, можно сказать, что подготовка идет вполне успешно", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Уверен в том, что предстоящая поездка председателя в Россию, а также ваша поездка в Китай обязательно придаст новые импульсы развитию двусторонних отношений", - сказал он.
Ван И посещает российскую столицу с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь" - ред.) и ЕАЭС.