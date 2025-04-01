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Ван И: сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран - РИА Новости, 01.04.2025
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16:13 01.04.2025 (обновлено: 16:18 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008697512.html
Ван И: сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран
Ван И: сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И: сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран
Сотрудничество России и Китая не нацелено против третьих стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не нацелено против третьих стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.Ранее о планах Путина провести встречу с Ван И сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и Китая всегда "взаимно принимают высокопоставленные делегации", а главу МИД КНР Песков назвал "старым добрым другом" России."Сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих стран, не поддается помехам извне", - сказал министр на встрече с российским президентом.Он подчеркнул, что дружба Москвы и Пекина носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер.Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге, обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани.Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
https://ria.ru/20250401/kreml-2008626598.html
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китай, брикс, ван и (политик), владимир путин, дмитрий песков, москва, россия, в мире
Китай, БРИКС, Ван И (политик), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Россия, В мире
Ван И: сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран

Глава МИД Ван И: сотрудничество Китая и РФ не направлено против третьих стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не нацелено против третьих стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее о планах Путина провести встречу с Ван И сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и Китая всегда "взаимно принимают высокопоставленные делегации", а главу МИД КНР Песков назвал "старым добрым другом" России.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Кремле назвали Ван И добрым другом России
Вчера, 13:09
"Сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих стран, не поддается помехам извне", - сказал министр на встрече с российским президентом.
Он подчеркнул, что дружба Москвы и Пекина носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер.
Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге, обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани.
Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире
Вчера, 09:00
 
КитайБРИКСВан И (политик)Владимир ПутинДмитрий ПесковМоскваРоссияВ мире
 
 
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