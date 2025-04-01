Эксперт оценил готовность Китая к переговорам по ядерному разоружению
Экономист Санакоев: КНР может приступить к переговорам по ядерному разоружению
Дом народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Китай может присоединиться к переговорам по ядерному разоружению, но только в том случае, если двусторонние переговоры США и России по этой теме обретут позитивную динамику, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости заявил, что Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к переговорам по ядерному разоружению.
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"Ван И справедливо говорит: "почему вы сейчас требуете разоружения от Китая, когда две такие супердержавы (Россия и США - ред.) накопили столько оружия вместе?". Вот если пойдут переговоры между США и Россией в целом на тему разоружения как-то более или менее благоприятно, то уверен, тогда и Китай будет присоединяться к таким соглашениям. Но на данном моменте я считаю, что позиция, высказанная Ван И, она абсолютно справедливая с точки зрения китайской народной дисциплины", - сказал он.
Эксперт добавил, что сейчас, когда у Китая стоит задача нарастить и, если не приблизиться к количеству ядерных вооружений ведущих держав, то хотя бы не сильно отставать от России и США, говорить о разоружении не приходится.
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"То есть они сейчас находятся пока в той стадии, в которой фактически речь идет о том, чтобы как-то сравниться с лидерами. Поэтому, скажем так, не актуально высказывание про разоружение Китая, когда есть еще более весомый арсенал", - отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.