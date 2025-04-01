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Эксперт оценил готовность Китая к переговорам по ядерному разоружению - РИА Новости, 01.04.2025
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11:23 01.04.2025 (обновлено: 12:01 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008591390.html
Эксперт оценил готовность Китая к переговорам по ядерному разоружению
Эксперт оценил готовность Китая к переговорам по ядерному разоружению - РИА Новости, 01.04.2025
Эксперт оценил готовность Китая к переговорам по ядерному разоружению
Китай может присоединиться к переговорам по ядерному разоружению, но только в том случае, если двусторонние переговоры США и России по этой теме обретут... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:23:00+03:00
2025-04-01T12:01:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
ван и (политик)
сергей санакоев
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Китай может присоединиться к переговорам по ядерному разоружению, но только в том случае, если двусторонние переговоры США и России по этой теме обретут позитивную динамику, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости заявил, что Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к переговорам по ядерному разоружению. "Ван И справедливо говорит: "почему вы сейчас требуете разоружения от Китая, когда две такие супердержавы (Россия и США - ред.) накопили столько оружия вместе?". Вот если пойдут переговоры между США и Россией в целом на тему разоружения как-то более или менее благоприятно, то уверен, тогда и Китай будет присоединяться к таким соглашениям. Но на данном моменте я считаю, что позиция, высказанная Ван И, она абсолютно справедливая с точки зрения китайской народной дисциплины", - сказал он. Эксперт добавил, что сейчас, когда у Китая стоит задача нарастить и, если не приблизиться к количеству ядерных вооружений ведущих держав, то хотя бы не сильно отставать от России и США, говорить о разоружении не приходится. "То есть они сейчас находятся пока в той стадии, в которой фактически речь идет о том, чтобы как-то сравниться с лидерами. Поэтому, скажем так, не актуально высказывание про разоружение Китая, когда есть еще более весомый арсенал", - отметил он. Санакоев заключил, что у Пекина нет задачи доминировать в области ядерных вооружений, разоружить всех и остаться самим в выигрыше, потому что Пекин считает, что в целом ни о каких войнах в современном мире речи быть не может. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008513012.html
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008548822.html
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в мире, китай, сша, россия, ван и (политик), сергей санакоев, дональд трамп
В мире, Китай, США, Россия, Ван И (политик), Сергей Санакоев, Дональд Трамп
Эксперт оценил готовность Китая к переговорам по ядерному разоружению

Экономист Санакоев: КНР может приступить к переговорам по ядерному разоружению

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине
Дом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Дом народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Китай может присоединиться к переговорам по ядерному разоружению, но только в том случае, если двусторонние переговоры США и России по этой теме обретут позитивную динамику, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости заявил, что Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к переговорам по ядерному разоружению.
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Вчера, 09:00
«
"Ван И справедливо говорит: "почему вы сейчас требуете разоружения от Китая, когда две такие супердержавы (Россия и США - ред.) накопили столько оружия вместе?". Вот если пойдут переговоры между США и Россией в целом на тему разоружения как-то более или менее благоприятно, то уверен, тогда и Китай будет присоединяться к таким соглашениям. Но на данном моменте я считаю, что позиция, высказанная Ван И, она абсолютно справедливая с точки зрения китайской народной дисциплины", - сказал он.
Эксперт добавил, что сейчас, когда у Китая стоит задача нарастить и, если не приблизиться к количеству ядерных вооружений ведущих держав, то хотя бы не сильно отставать от России и США, говорить о разоружении не приходится.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И
Вчера, 06:40
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"То есть они сейчас находятся пока в той стадии, в которой фактически речь идет о том, чтобы как-то сравниться с лидерами. Поэтому, скажем так, не актуально высказывание про разоружение Китая, когда есть еще более весомый арсенал", - отметил он.
Санакоев заключил, что у Пекина нет задачи доминировать в области ядерных вооружений, разоружить всех и остаться самим в выигрыше, потому что Пекин считает, что в целом ни о каких войнах в современном мире речи быть не может.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов
7 марта, 01:16
 
В миреКитайСШАРоссияВан И (политик)Сергей СанакоевДональд Трамп
 
 
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