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Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
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11:21 01.04.2025 (обновлено: 13:25 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008590880.html
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая
Москва и Пекин настроены на укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:21:00+03:00
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россия
китай
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва и Пекин настроены на укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И."Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов. &lt;...&gt;. Именно так нас ориентируют наши руководители — президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видео-конференц-связи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", — отметил он.Лавров подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время.Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин примет китайского министра во вторник в Кремле.
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008537297.html
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Лавров об укреплении "российско-китайской связки"
Лавров об укреплении "российско-китайской связки"
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россия, китай, в мире, сергей лавров, ван и (политик), дмитрий песков, украина
Россия, Китай, В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), Дмитрий Песков, Украина
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая

Лавров: Путин и Си Цзиньпин настроены на укрепление российско-китайской связки

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва и Пекин настроены на укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И.
"Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов. <...>. Именно так нас ориентируют наши руководители — президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видео-конференц-связи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", — отметил он.
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Лавров подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время.
Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин примет китайского министра во вторник в Кремле.
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РоссияКитайВ миреСергей ЛавровВан И (политик)Дмитрий ПесковУкраина
 
 
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