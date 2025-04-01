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Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая
Москва и Пекин настроены на укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:21:00+03:00
2025-04-01T11:21:00+03:00
2025-04-01T13:25:00+03:00
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ван и (политик)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва и Пекин настроены на укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И."Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов. <...>. Именно так нас ориентируют наши руководители — президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видео-конференц-связи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", — отметил он.Лавров подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время.Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин примет китайского министра во вторник в Кремле.
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Лавров об укреплении "российско-китайской связки"
Лавров об укреплении "российско-китайской связки"
2025-04-01T11:21
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россия, китай, в мире, сергей лавров, ван и (политик), дмитрий песков, украина
Россия, Китай, В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), Дмитрий Песков, Украина
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая
Лавров: Путин и Си Цзиньпин настроены на укрепление российско-китайской связки