https://ria.ru/20250401/kitay-2008590880.html

Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая

Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025

Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений России и Китая

Москва и Пекин настроены на укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

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ван и (политик)

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва и Пекин настроены на укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНР Ван И."Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов. <...>. Именно так нас ориентируют наши руководители — президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видео-конференц-связи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", — отметил он.Лавров подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время.Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин примет китайского министра во вторник в Кремле.

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008537297.html

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Лавров об укреплении "российско-китайской связки" Лавров об укреплении "российско-китайской связки" 2025-04-01T11:21 true PT2M53S

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россия, китай, в мире, сергей лавров, ван и (политик), дмитрий песков, украина