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Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:28 01.04.2025 (обновлено: 09:07 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html
Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне
Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил о необходимости противостоять любым попыткам искажения или фальсификации... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:28:00+03:00
2025-04-01T09:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
китай
украина
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил о необходимости противостоять любым попыткам искажения или фальсификации истории и сохранения правды о Второй Мировой войне. "На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам необходимо твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всего мира сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания, искажения или фальсификации истории войны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html
https://ria.ru/20250228/rossija-2002110409.html
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в мире, россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне

Глава МИД Китая Ван И призвал противостоять попыткам фальсификации истории

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил о необходимости противостоять любым попыткам искажения или фальсификации истории и сохранения правды о Второй Мировой войне.
"На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам необходимо твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всего мира сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания, искажения или фальсификации истории войны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
Вчера, 05:52
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны
28 февраля, 09:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияКитайУкраинаВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий ПесковДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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