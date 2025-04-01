https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html

Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне

Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне

Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил о необходимости противостоять любым попыткам искажения или фальсификации... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:28:00+03:00

2025-04-01T07:28:00+03:00

2025-04-01T09:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ван и (политик)

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дмитрий песков

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил о необходимости противостоять любым попыткам искажения или фальсификации истории и сохранения правды о Второй Мировой войне. "На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам необходимо твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всего мира сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания, искажения или фальсификации истории войны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html

https://ria.ru/20250228/rossija-2002110409.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне