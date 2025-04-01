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Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне
Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил о необходимости противостоять любым попыткам искажения или фальсификации... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:28:00+03:00
2025-04-01T07:28:00+03:00
2025-04-01T09:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил о необходимости противостоять любым попыткам искажения или фальсификации истории и сохранения правды о Второй Мировой войне. "На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам необходимо твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всего мира сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания, искажения или фальсификации истории войны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И >>
https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html
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РИА Новости
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Глава МИД Китая призвал сохранить правду о Второй Мировой войне
Глава МИД Китая Ван И призвал противостоять попыткам фальсификации истории