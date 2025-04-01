https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html

Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией

Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией

Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что нерушимая дружба двух стран началась с совместного сопротивления... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:07:00+03:00

2025-04-01T07:07:00+03:00

2025-04-01T09:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

китай

азия

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141650/84/1416508412_0:240:2910:1877_1920x0_80_0_0_4ea7b9a27dc4b3e7c83ac11897411859.jpg

ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что нерушимая дружба двух стран началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. "Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма. Не поддаваясь насилию и сражаясь в кровопролитных боях, наши народы ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили суверенитет и достоинство страны, внесли значительный исторический вклад в Победу в мировой антифашистской войне. Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй Мировой войне, которые послужили мощным импульсом всестороннему развитию двусторонних отношений", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/kitay-2008536332.html

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

россия

китай

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, азия, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне