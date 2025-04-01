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Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:07 01.04.2025 (обновлено: 09:07 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html
Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией
Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что нерушимая дружба двух стран началась с совместного сопротивления... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:07:00+03:00
2025-04-01T09:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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китай
азия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что нерушимая дружба двух стран началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. "Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма. Не поддаваясь насилию и сражаясь в кровопролитных боях, наши народы ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили суверенитет и достоинство страны, внесли значительный исторический вклад в Победу в мировой антифашистской войне. Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй Мировой войне, которые послужили мощным импульсом всестороннему развитию двусторонних отношений", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitay-2008536332.html
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
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в мире, россия, китай, азия, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Китай, Азия, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией

Глава МИД Китая Ван И: дружба России и Китая началась с сопротивления фашизму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что нерушимая дружба двух стран началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне.
Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И
Вчера, 02:45
"Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма. Не поддаваясь насилию и сражаясь в кровопролитных боях, наши народы ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили суверенитет и достоинство страны, внесли значительный исторический вклад в Победу в мировой антифашистской войне. Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй Мировой войне, которые послужили мощным импульсом всестороннему развитию двусторонних отношений", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
31 марта, 08:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияКитайАзияВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий ПесковДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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