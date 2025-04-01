Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией
Глава МИД Китая Ван И: дружба России и Китая началась с сопротивления фашизму
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что нерушимая дружба двух стран началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне.
Глава МИД Китая напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
"Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма. Не поддаваясь насилию и сражаясь в кровопролитных боях, наши народы ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили суверенитет и достоинство страны, внесли значительный исторический вклад в Победу в мировой антифашистской войне. Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй Мировой войне, которые послужили мощным импульсом всестороннему развитию двусторонних отношений", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
31 марта, 08:39