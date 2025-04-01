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Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ - РИА Новости, 01.04.2025
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06:57 01.04.2025 (обновлено: 09:07 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008550063.html
Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ
Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ
Пекин считает, что США должны прекратить предпринимать шаги, которые подрывают стратегическую безопасность, в частности, ослабить роль ядерного оружия в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:57:00+03:00
2025-04-01T09:07:00+03:00
в мире
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мид кнр
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Пекин считает, что США должны прекратить предпринимать шаги, которые подрывают стратегическую безопасность, в частности, ослабить роль ядерного оружия в собственной политике нацбезопасности, прекратить создание ядерных альянсов, не размещать ракеты средней дальности вблизи границ других государств и прекратить создание глобальной системы ПРО, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И."США должны действенно ослабить роль ядерного оружия в национальной безопасности и прекратить такие подрывающие стратегическую безопасность действия, как создание "ядерного альянса" посредством "совместного использования ядерного оружия" и "расширенного ядерного сдерживания", размещение вблизи границ других государств наземных ракет средней дальности и прочих стратегических сил, а также создание глобальной системы противоракетной обороны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня")."Призываем Вашингтон прилагать солидные усилия для снижения рисков ядерной воины и достижения цели денуклеаризации планеты", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом.Бывший высокопоставленный представитель Пентагона адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008549903.html
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в мире, сша, ван и (политик), мид кнр, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Ван И (политик), МИД КНР, Пекин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ

Ван И призвал США прекратить размещать наземные ракеты вблизи чужих границ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Пекин считает, что США должны прекратить предпринимать шаги, которые подрывают стратегическую безопасность, в частности, ослабить роль ядерного оружия в собственной политике нацбезопасности, прекратить создание ядерных альянсов, не размещать ракеты средней дальности вблизи границ других государств и прекратить создание глобальной системы ПРО, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"США должны действенно ослабить роль ядерного оружия в национальной безопасности и прекратить такие подрывающие стратегическую безопасность действия, как создание "ядерного альянса" посредством "совместного использования ядерного оружия" и "расширенного ядерного сдерживания", размещение вблизи границ других государств наземных ракет средней дальности и прочих стратегических сил, а также создание глобальной системы противоракетной обороны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении
Вчера, 06:57
"Призываем Вашингтон прилагать солидные усилия для снижения рисков ядерной воины и достижения цели денуклеаризации планеты", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом.
Бывший высокопоставленный представитель Пентагона адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала
Вчера, 06:47
 
В миреСШАВан И (политик)МИД КНРПекинВашингтон (штат)Дональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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