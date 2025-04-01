Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ
Ван И призвал США прекратить размещать наземные ракеты вблизи чужих границ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Пекин считает, что США должны прекратить предпринимать шаги, которые подрывают стратегическую безопасность, в частности, ослабить роль ядерного оружия в собственной политике нацбезопасности, прекратить создание ядерных альянсов, не размещать ракеты средней дальности вблизи границ других государств и прекратить создание глобальной системы ПРО, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"США должны действенно ослабить роль ядерного оружия в национальной безопасности и прекратить такие подрывающие стратегическую безопасность действия, как создание "ядерного альянса" посредством "совместного использования ядерного оружия" и "расширенного ядерного сдерживания", размещение вблизи границ других государств наземных ракет средней дальности и прочих стратегических сил, а также создание глобальной системы противоракетной обороны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
"Призываем Вашингтон прилагать солидные усилия для снижения рисков ядерной воины и достижения цели денуклеаризации планеты", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом.
Бывший высокопоставленный представитель Пентагона адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.