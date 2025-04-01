https://ria.ru/20250401/kitay-2008550063.html

Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ

Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И призвал США прекратить размещать ракеты вблизи чужих границ

Пекин считает, что США должны прекратить предпринимать шаги, которые подрывают стратегическую безопасность, в частности, ослабить роль ядерного оружия в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:57:00+03:00

2025-04-01T06:57:00+03:00

2025-04-01T09:07:00+03:00

в мире

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Пекин считает, что США должны прекратить предпринимать шаги, которые подрывают стратегическую безопасность, в частности, ослабить роль ядерного оружия в собственной политике нацбезопасности, прекратить создание ядерных альянсов, не размещать ракеты средней дальности вблизи границ других государств и прекратить создание глобальной системы ПРО, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И."США должны действенно ослабить роль ядерного оружия в национальной безопасности и прекратить такие подрывающие стратегическую безопасность действия, как создание "ядерного альянса" посредством "совместного использования ядерного оружия" и "расширенного ядерного сдерживания", размещение вблизи границ других государств наземных ракет средней дальности и прочих стратегических сил, а также создание глобальной системы противоракетной обороны", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня")."Призываем Вашингтон прилагать солидные усилия для снижения рисков ядерной воины и достижения цели денуклеаризации планеты", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом.Бывший высокопоставленный представитель Пентагона адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008549903.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008549546.html

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пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ван и (политик), мид кнр, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша