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Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно - РИА Новости, 01.04.2025
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06:32 01.04.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008548501.html
Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно
Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно
Ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно и основываться на принципе ненанесения ущерба безопасности всем, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:32:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
в мире
ван и (политик)
мид кнр
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно и основываться на принципе ненанесения ущерба безопасности всем, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. "Ядерное разоружение должно основываться на принципах "поддержания глобальной стратегической безопасности" и "ненанесения ущерба безопасности для всех", и его необходимо осуществлять поэтапно", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546605.html
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в мире, ван и (политик), мид кнр
В мире, Ван И (политик), МИД КНР
Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно

Глава МИД Китая Ван И: ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно и основываться на принципе ненанесения ущерба безопасности всем, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И.
"Ядерное разоружение должно основываться на принципах "поддержания глобальной стратегической безопасности" и "ненанесения ущерба безопасности для всех", и его необходимо осуществлять поэтапно", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И
Вчера, 06:14
 
В миреВан И (политик)МИД КНР
 
 
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