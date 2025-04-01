https://ria.ru/20250401/kitay-2008548501.html

Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно

Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно

Ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно и основываться на принципе ненанесения ущерба безопасности всем, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:32:00+03:00

2025-04-01T06:32:00+03:00

2025-04-01T09:10:00+03:00

в мире

ван и (политик)

мид кнр

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно и основываться на принципе ненанесения ущерба безопасности всем, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. "Ядерное разоружение должно основываться на принципах "поддержания глобальной стратегической безопасности" и "ненанесения ущерба безопасности для всех", и его необходимо осуществлять поэтапно", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546605.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ван и (политик), мид кнр