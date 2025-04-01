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Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
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05:41 01.04.2025 (обновлено: 05:50 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008544699.html
Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И
Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И
Пекин выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию. РИА Новости, 01.04.2025
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россия
китай
пекин
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
шос
брикс
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Пекин выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию. "Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир и будем углублять тесное взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних площадок в пользу укрепления солидарности и развития Глобального Юга, чтобы продвигаться к цели создания сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
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россия, китай, пекин, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, шос, брикс, в мире
Россия, Китай, Пекин, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ШОС, БРИКС, В мире
Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И

Ван И: Китай выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Пекин выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию.
"Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир и будем углублять тесное взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних площадок в пользу укрепления солидарности и развития Глобального Юга, чтобы продвигаться к цели создания сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
21 января, 12:28
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Философия многополярности
18 марта, 08:00
 
РоссияКитайПекинВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий ПесковШОСБРИКСВ мире
 
 
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