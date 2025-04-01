https://ria.ru/20250401/kitay-2008544699.html

Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И

Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Пекин выступает за многополярный мир, заявил Ван И

Пекин выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:41:00+03:00

2025-04-01T05:41:00+03:00

2025-04-01T05:50:00+03:00

россия

китай

пекин

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

шос

брикс

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Пекин выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию. "Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир и будем углублять тесное взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних площадок в пользу укрепления солидарности и развития Глобального Юга, чтобы продвигаться к цели создания сообщества единой судьбы человечества", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

https://ria.ru/20250318/mnogopolyarnost-2005575395.html

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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