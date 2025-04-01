Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И
Ван И: повышение США пошлин на товары из Китая наносит ущерб глобальным рынкам
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
По его словам введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов".
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"Америки прежде всего" нельзя добиваться путем американской травли, тем более в ущерб интересам других стран", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
"Двукратное повышение тарифов против Китая под поводом фентанила не имеет под собой никаких оснований. Злоупотребление фентанилом - собственная проблема США, с которой нужно справиться самим американцам. Китай как никто другой в мире проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Но, тем не менее, мы, руководствуясь принципами гуманизма, всячески помогали США. Чем нам ответили? Нам ответили не добром, а злом, беспочвенным ужесточением тарифов. Чем оно мотивировано? Решением проблемы или сознательной провокацией?" - сказал Ван И.
Он отметил, что, если США действительно хотят решить проблемы, то они должны остановить "грубый тарифный шантаж в пользу проведения равноправных консультаций с китайской стороной и поиска путей к взаимовыгодному сотрудничеству".