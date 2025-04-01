https://ria.ru/20250401/kitay-2008540413.html

Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И

Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И

Повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона, заявил в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:23:00+03:00

2025-04-01T04:23:00+03:00

2025-04-01T04:23:00+03:00

сша

китай

вашингтон (штат)

ван и (политик)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. По его словам введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". "Америки прежде всего" нельзя добиваться путем американской травли, тем более в ущерб интересам других стран", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). "Двукратное повышение тарифов против Китая под поводом фентанила не имеет под собой никаких оснований. Злоупотребление фентанилом - собственная проблема США, с которой нужно справиться самим американцам. Китай как никто другой в мире проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Но, тем не менее, мы, руководствуясь принципами гуманизма, всячески помогали США. Чем нам ответили? Нам ответили не добром, а злом, беспочвенным ужесточением тарифов. Чем оно мотивировано? Решением проблемы или сознательной провокацией?" - сказал Ван И. Он отметил, что, если США действительно хотят решить проблемы, то они должны остановить "грубый тарифный шантаж в пользу проведения равноправных консультаций с китайской стороной и поиска путей к взаимовыгодному сотрудничеству".

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540256.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, вашингтон (штат), ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире