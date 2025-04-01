Рейтинг@Mail.ru
Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitay-2008540413.html
Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И
Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И
Повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона, заявил в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:23:00+03:00
2025-04-01T04:23:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
ван и (политик)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. По его словам введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". "Америки прежде всего" нельзя добиваться путем американской травли, тем более в ущерб интересам других стран", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). "Двукратное повышение тарифов против Китая под поводом фентанила не имеет под собой никаких оснований. Злоупотребление фентанилом - собственная проблема США, с которой нужно справиться самим американцам. Китай как никто другой в мире проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Но, тем не менее, мы, руководствуясь принципами гуманизма, всячески помогали США. Чем нам ответили? Нам ответили не добром, а злом, беспочвенным ужесточением тарифов. Чем оно мотивировано? Решением проблемы или сознательной провокацией?" - сказал Ван И. Он отметил, что, если США действительно хотят решить проблемы, то они должны остановить "грубый тарифный шантаж в пользу проведения равноправных консультаций с китайской стороной и поиска путей к взаимовыгодному сотрудничеству".
https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540256.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d02ab6e256ab9bb4c8ffbd9c70f62d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, вашингтон (штат), ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Повышение США пошлин на товары из Китая вредит их репутации, заявил Ван И

Ван И: повышение США пошлин на товары из Китая наносит ущерб глобальным рынкам

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
По его словам введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов".
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
10 марта, 08:00
"Америки прежде всего" нельзя добиваться путем американской травли, тем более в ущерб интересам других стран", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
"Двукратное повышение тарифов против Китая под поводом фентанила не имеет под собой никаких оснований. Злоупотребление фентанилом - собственная проблема США, с которой нужно справиться самим американцам. Китай как никто другой в мире проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Но, тем не менее, мы, руководствуясь принципами гуманизма, всячески помогали США. Чем нам ответили? Нам ответили не добром, а злом, беспочвенным ужесточением тарифов. Чем оно мотивировано? Решением проблемы или сознательной провокацией?" - сказал Ван И.
Он отметил, что, если США действительно хотят решить проблемы, то они должны остановить "грубый тарифный шантаж в пользу проведения равноправных консультаций с китайской стороной и поиска путей к взаимовыгодному сотрудничеству".
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Китай пригрозил США ответом за экономическое давление на страну
04:20
 
СШАКитайВашингтон (штат)Ван И (политик)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала