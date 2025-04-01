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Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
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03:34 01.04.2025 (обновлено: 03:47 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008538551.html
Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И
Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И
Отношения России и Китая нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:34:00+03:00
2025-04-01T03:47:00+03:00
москва
китай
пекин
в мире
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Отношения России и Китая нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выдержали испытания международной турбулентностью, они стоят в авангарде времени, нерушимы и крепки как гора Тайшань. Мы полностью понимаем и поддерживаем Россию, которая защищает свои законные права и интересы дипломатическими средствами. Человеческое сообщество имеет общую судьбу, великие державы должны следовать велению исторического процесса, с чувством долга вносить больший вклад в дело благосостояния человечества", — сказал он.Ван И также осудил заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пытается через поддержку Москвы поссорить ее с Пекином."Российские друзья, наверное, тоже приняли во внимание тех, кто любит шуметь и вновь спекулирует на так называемой стратегии "обратного Никсона". Видим в этом не только прямую трансакционализацию международной политики, но и рецидив отжившего конфронтационно-блокового мышления", — добавил собеседник агентства.Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
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москва, китай, пекин, в мире, россия, ван и (политик), дональд трамп
Москва, Китай, Пекин, В мире, Россия, Ван И (политик), Дональд Трамп
Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И

Глава МИД Китая Ван И: отношения Пекина и Москвы нерушимы и крепки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Отношения России и Китая нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выдержали испытания международной турбулентностью, они стоят в авангарде времени, нерушимы и крепки как гора Тайшань. Мы полностью понимаем и поддерживаем Россию, которая защищает свои законные права и интересы дипломатическими средствами. Человеческое сообщество имеет общую судьбу, великие державы должны следовать велению исторического процесса, с чувством долга вносить больший вклад в дело благосостояния человечества", — сказал он.
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Ван И также осудил заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пытается через поддержку Москвы поссорить ее с Пекином.
«
"Российские друзья, наверное, тоже приняли во внимание тех, кто любит шуметь и вновь спекулирует на так называемой стратегии "обратного Никсона". Видим в этом не только прямую трансакционализацию международной политики, но и рецидив отжившего конфронтационно-блокового мышления", — добавил собеседник агентства.
Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни.
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