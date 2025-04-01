https://ria.ru/20250401/kitay-2008538551.html

Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И

Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И

Отношения России и Китая нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:34:00+03:00

2025-04-01T03:34:00+03:00

2025-04-01T03:47:00+03:00

москва

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Отношения России и Китая нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выдержали испытания международной турбулентностью, они стоят в авангарде времени, нерушимы и крепки как гора Тайшань. Мы полностью понимаем и поддерживаем Россию, которая защищает свои законные права и интересы дипломатическими средствами. Человеческое сообщество имеет общую судьбу, великие державы должны следовать велению исторического процесса, с чувством долга вносить больший вклад в дело благосостояния человечества", — сказал он.Ван И также осудил заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пытается через поддержку Москвы поссорить ее с Пекином."Российские друзья, наверное, тоже приняли во внимание тех, кто любит шуметь и вновь спекулирует на так называемой стратегии "обратного Никсона". Видим в этом не только прямую трансакционализацию международной политики, но и рецидив отжившего конфронтационно-блокового мышления", — добавил собеседник агентства.Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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