Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И
Ван И: Москва и Пекин внесут вклад в продвижение справедливого миропорядка
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин и Москва будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
Министр в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня") выразил уверенность, что Москва и Пекин будут "выводить китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новые высоты, вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом и рациональном направлении".
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.