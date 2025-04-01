https://ria.ru/20250401/kitay-2008536332.html

Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И

Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И

Пекин и Москва будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:45:00+03:00

2025-04-01T02:45:00+03:00

2025-04-01T05:51:00+03:00

россия

пекин

москва

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

в мире

китай

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин и Москва будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. Министр в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня") выразил уверенность, что Москва и Пекин будут "выводить китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новые высоты, вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом и рациональном направлении". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html

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россия

пекин

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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