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Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
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02:45 01.04.2025 (обновлено: 05:51 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008536332.html
Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И
Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И
Пекин и Москва будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:45:00+03:00
2025-04-01T05:51:00+03:00
россия
пекин
москва
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
китай
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин и Москва будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. Министр в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня") выразил уверенность, что Москва и Пекин будут "выводить китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новые высоты, вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом и рациональном направлении". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html
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россия, пекин, москва, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире, китай
Россия, Пекин, Москва, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире, Китай
Россия и Китай помогут продвижению справедливого миропорядка, заявил Ван И

Ван И: Москва и Пекин внесут вклад в продвижение справедливого миропорядка

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Пекин и Москва будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
Министр в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня") выразил уверенность, что Москва и Пекин будут "выводить китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новые высоты, вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом и рациональном направлении".
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По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
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