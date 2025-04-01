https://ria.ru/20250401/kitay-2008535001.html

Отношения России и Китая не подвержены вмешательству, заявил Ван И

Отношения России и Китая не подвержены вмешательству, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Отношения России и Китая не подвержены вмешательству, заявил Ван И

Отношения России и Китая не подвержены вмешательству или помехам извне, являются важным стабилизирующим фактором в мире, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:12:00+03:00

2025-04-01T02:12:00+03:00

2025-04-01T02:13:00+03:00

россия

китай

украина

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/23/1553452338_0:120:2802:1696_1920x0_80_0_0_ff51401ead0d12f83f84c82879a35184.jpg

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая не подвержены вмешательству или помехам извне, являются важным стабилизирующим фактором в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "(Российско-китайские отношения - ред.) не подвержены вмешательству или помехам извне, являют собой не только современный образец взаимоотношений нового типа между крупными державами, но и важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков