https://ria.ru/20250401/kitay-2008535001.html
Отношения России и Китая не подвержены вмешательству, заявил Ван И
Отношения России и Китая не подвержены вмешательству, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Отношения России и Китая не подвержены вмешательству, заявил Ван И
Отношения России и Китая не подвержены вмешательству или помехам извне, являются важным стабилизирующим фактором в мире, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:12:00+03:00
2025-04-01T02:12:00+03:00
2025-04-01T02:13:00+03:00
россия
китай
украина
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая не подвержены вмешательству или помехам извне, являются важным стабилизирующим фактором в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "(Российско-китайские отношения - ред.) не подвержены вмешательству или помехам извне, являют собой не только современный образец взаимоотношений нового типа между крупными державами, но и важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Отношения России и Китая не подвержены вмешательству, заявил Ван И
Ван И: отношения России и Китая не подвержены вмешательству или помехам извне