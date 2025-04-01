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Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
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01:34 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitay-2008532828.html
Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая
Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая
Отношения России и Китая характеризует лозунг "Навеки друзья и никогда - враги", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:34:00+03:00
2025-04-01T01:34:00+03:00
россия
китай
украина
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая характеризует лозунг "Навеки друзья и никогда - враги", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Сегодняшние китайско-российские отношения отличают три особенности. Первое - "Навеки друзья и никогда - враги". Наши отношения выходят всё более зрелыми на основе непрерывного обобщения исторического опыта и извлечения прошлых уроков", - заявил Ван И. Дипломат отметил, что "лидеры двух стран с присущей им политической дальновидностью приняли историческое решение "закрыть прошлое и открыть будущее". "Принцип "Навеки друзья и никогда - враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества на более высоком уровне. Как говорят у нас в народе: "Близкие соседи как родные, желают друг другу только добра". Благодаря правильному стратегическому восприятию друг друга мы нашли путь сосуществования на долгосрочную перспективу, отвечающий общим интересам", - подчеркнул министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он добавил, что "за более чем 70 лет совместного развития Китай и Россия установили крепкое взаимодоверие, отношения между нами демонстрируют глубокие корни, насыщенное содержание и мощную стрессоустойчивость". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008532083.html
https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008317429.html
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
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россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая

Глава МИД Китая Ван И: отношения России и Китая выходят все более зрелыми

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая характеризует лозунг "Навеки друзья и никогда - враги", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
"Сегодняшние китайско-российские отношения отличают три особенности. Первое - "Навеки друзья и никогда - враги". Наши отношения выходят всё более зрелыми на основе непрерывного обобщения исторического опыта и извлечения прошлых уроков", - заявил Ван И.
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира
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Дипломат отметил, что "лидеры двух стран с присущей им политической дальновидностью приняли историческое решение "закрыть прошлое и открыть будущее".
"Принцип "Навеки друзья и никогда - враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества на более высоком уровне. Как говорят у нас в народе: "Близкие соседи как родные, желают друг другу только добра". Благодаря правильному стратегическому восприятию друг друга мы нашли путь сосуществования на долгосрочную перспективу, отвечающий общим интересам", - подчеркнул министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Он добавил, что "за более чем 70 лет совместного развития Китай и Россия установили крепкое взаимодоверие, отношения между нами демонстрируют глубокие корни, насыщенное содержание и мощную стрессоустойчивость".
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Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
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