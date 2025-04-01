Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая
Глава МИД Китая Ван И: отношения России и Китая выходят все более зрелыми
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая характеризует лозунг "Навеки друзья и никогда - враги", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
"Сегодняшние китайско-российские отношения отличают три особенности. Первое - "Навеки друзья и никогда - враги". Наши отношения выходят всё более зрелыми на основе непрерывного обобщения исторического опыта и извлечения прошлых уроков", - заявил Ван И.
Дипломат отметил, что "лидеры двух стран с присущей им политической дальновидностью приняли историческое решение "закрыть прошлое и открыть будущее".
"Принцип "Навеки друзья и никогда - враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества на более высоком уровне. Как говорят у нас в народе: "Близкие соседи как родные, желают друг другу только добра". Благодаря правильному стратегическому восприятию друг друга мы нашли путь сосуществования на долгосрочную перспективу, отвечающий общим интересам", - подчеркнул министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.