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Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям - РИА Новости, 01.04.2025
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01:20 01.04.2025 (обновлено: 01:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008531637.html
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям
Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что полностью разделяет оценку президента РФ Владимира Путина о том, что отношения России и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:20:00+03:00
2025-04-01T01:21:00+03:00
россия
китай
украина
ван и (политик)
владимир путин
сергей лавров
в мире
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что полностью разделяет оценку президента РФ Владимира Путина о том, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер. Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться. "Я полностью присоединяюсь к справедливой и весьма точной оценке президента Путина", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250331/putin-2008387447.html
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россия, китай, украина, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям

Ван И заявил, что разделяет оценку Путина о характере отношений РФ и КНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что полностью разделяет оценку президента РФ Владимира Путина о том, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер.
Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Кремль рассчитывает, что Путин примет главу МИД Китая в ближайшие дни
Вчера, 13:33
"Я полностью присоединяюсь к справедливой и весьма точной оценке президента Путина", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран
Вчера, 11:18
 
РоссияКитайУкраинаВан И (политик)Владимир ПутинСергей ЛавровВ мире
 
 
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