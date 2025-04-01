https://ria.ru/20250401/kitay-2008531637.html
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям
Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что полностью разделяет оценку президента РФ Владимира Путина о том, что отношения России и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:20:00+03:00
2025-04-01T01:20:00+03:00
2025-04-01T01:21:00+03:00
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ван и (политик)
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в мире
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что полностью разделяет оценку президента РФ Владимира Путина о том, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер. Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться. "Я полностью присоединяюсь к справедливой и весьма точной оценке президента Путина", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250331/putin-2008387447.html
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РИА Новости
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россия, китай, украина, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям
Ван И заявил, что разделяет оценку Путина о характере отношений РФ и КНР