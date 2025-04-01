https://ria.ru/20250401/kitay-2008531637.html

Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям

Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям

Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что полностью разделяет оценку президента РФ Владимира Путина о том, что отношения России и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:20:00+03:00

2025-04-01T01:20:00+03:00

2025-04-01T01:21:00+03:00

россия

китай

украина

ван и (политик)

владимир путин

сергей лавров

в мире

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что полностью разделяет оценку президента РФ Владимира Путина о том, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер. Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться. "Я полностью присоединяюсь к справедливой и весьма точной оценке президента Путина", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250331/putin-2008387447.html

https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html

россия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, украина, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров, в мире