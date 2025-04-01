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Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения - РИА Новости, 01.04.2025
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01:05 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitay-2008530323.html
Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения
Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения - РИА Новости, 01.04.2025
Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудят на переговорах в Москве двусторонние отношения и международные вопросы, включая... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:05:00+03:00
2025-04-01T01:05:00+03:00
китай
россия
москва
сергей лавров
ван и (политик)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудят на переговорах в Москве двусторонние отношения и международные вопросы, включая урегулирование кризиса вокруг Украины. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. "Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - заявили ранее в российском МИД. Ранее Лавров сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке ко Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай в даты 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября. В китайском МИД, анонсируя визит, отметили, что Китай и Россия являются партнерам по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху. "В последние годы Китай и Россия под стратегическим руководством глав двух стран, руководствуясь духом постоянного добрососедства, всестороннего стратегического сотрудничества и взаимовыгодного беспроигрышного взаимодействия, постоянно углубляли стратегическое сотрудничество "спина к спине" и расширяли практическое сотрудничество в различных областях, внося важный вклад в содействие развитию и возрождению двух стран и поддержание основных норм международных отношений", - заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
https://ria.ru/20250219/tszinpin-2000265741.html
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китай, россия, москва, сергей лавров, ван и (политик), владимир путин, в мире
Китай, Россия, Москва, Сергей Лавров, Ван И (политик), Владимир Путин, В мире
Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения

Лавров и Ван И обсудят в Москве двусторонние отношения и международные вопросы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудят на переговорах в Москве двусторонние отношения и международные вопросы, включая урегулирование кризиса вокруг Украины.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
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"Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - заявили ранее в российском МИД.
Ранее Лавров сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке ко Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай в даты 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.
В китайском МИД, анонсируя визит, отметили, что Китай и Россия являются партнерам по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху.
"В последние годы Китай и Россия под стратегическим руководством глав двух стран, руководствуясь духом постоянного добрососедства, всестороннего стратегического сотрудничества и взаимовыгодного беспроигрышного взаимодействия, постоянно углубляли стратегическое сотрудничество "спина к спине" и расширяли практическое сотрудничество в различных областях, внося важный вклад в содействие развитию и возрождению двух стран и поддержание основных норм международных отношений", - заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
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