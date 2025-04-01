https://ria.ru/20250401/kitay-2008530323.html

Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения

Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения - РИА Новости, 01.04.2025

Главы МИД России и Китая обсудят в Москве двусторонние отношения

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудят на переговорах в Москве двусторонние отношения и международные вопросы, включая... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:05:00+03:00

2025-04-01T01:05:00+03:00

2025-04-01T01:05:00+03:00

китай

россия

москва

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ван и (политик)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудят на переговорах в Москве двусторонние отношения и международные вопросы, включая урегулирование кризиса вокруг Украины. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. "Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - заявили ранее в российском МИД. Ранее Лавров сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке ко Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай в даты 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября. В китайском МИД, анонсируя визит, отметили, что Китай и Россия являются партнерам по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху. "В последние годы Китай и Россия под стратегическим руководством глав двух стран, руководствуясь духом постоянного добрососедства, всестороннего стратегического сотрудничества и взаимовыгодного беспроигрышного взаимодействия, постоянно углубляли стратегическое сотрудничество "спина к спине" и расширяли практическое сотрудничество в различных областях, внося важный вклад в содействие развитию и возрождению двух стран и поддержание основных норм международных отношений", - заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

https://ria.ru/20250219/tszinpin-2000265741.html

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китай

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, москва, сергей лавров, ван и (политик), владимир путин, в мире