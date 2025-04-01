Рейтинг@Mail.ru
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 01.04.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008548822.html
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:40:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
в мире
китай
пекин
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. Он отметил, что Пекин "всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности". "Ядерные силы и политика Китая служат важным вкладом в мир во всем мире", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitay-2008548501.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b56e286558a8040274918f0cae1cb6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, Пекин, Ван И (политик)
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И

Глава МИД Китая Ван И: Пекин поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
Он отметил, что Пекин "всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности".
"Ядерные силы и политика Китая служат важным вкладом в мир во всем мире", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно
Вчера, 06:32
 
В миреКитайПекинВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала