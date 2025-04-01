https://ria.ru/20250401/kitaj-2008548822.html
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:40:00+03:00
2025-04-01T06:40:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
в мире
китай
пекин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. Он отметил, что Пекин "всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности". "Ядерные силы и политика Китая служат важным вкладом в мир во всем мире", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Читайте полный текст интервью Ван И >>
https://ria.ru/20250401/kitay-2008548501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, Пекин, Ван И (политик)
Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И
Глава МИД Китая Ван И: Пекин поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала