https://ria.ru/20250401/kitaj-2008548822.html

Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И

Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, заявил Ван И

Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:40:00+03:00

2025-04-01T06:40:00+03:00

2025-04-01T09:10:00+03:00

в мире

китай

пекин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай поддерживает низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. Он отметил, что Пекин "всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности". "Ядерные силы и политика Китая служат важным вкладом в мир во всем мире", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/kitay-2008548501.html

китай

пекин

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, ван и (политик)